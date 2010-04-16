Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Диего Климович - статистика

Завершил карьеру
6 июля 1974 (52)
#14 | Нападающий
191 см | 87 кг
Аргентина | Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бохум
14
4
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 31 тур
Кельн
3 : 1
16.04.2010
Бохум
75' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Бохум
1 : 2
26.03.2010
Айнтрахт
75' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Вердер
3 : 2
20.03.2010
Бохум
86' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Бохум
0 : 0
27.02.2010
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Майнц
0 : 0
20.02.2010
Бохум
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Штутгарт
1 : 1
05.12.2009
Бохум
69' - 81'
81'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Бохум
0 : 0
27.11.2009
Кельн
46' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Бохум
1 : 2
07.11.2009
Фрайбург
1' - 90'
65'
90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
2 : 1
01.11.2009
Бохум
69' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бохум
1 : 4
25.10.2009
Вердер
1' - 63'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Нюрнберг
0 : 1
25.09.2009
Бохум
1' - 90'
7'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Бохум
2 : 3
19.09.2009
Майнц
1' - 90'
45'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Байер
2 : 1
29.08.2009
Бохум
1' - 76'
32'
39'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Бохум
1 : 0
23.08.2009
Герта
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Шальке-04
3 : 0
16.08.2009
Бохум
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Бохум
3 : 3
09.08.2009
Боруссия М
1' - 81'
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
4
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
4
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
4
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
6
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
83
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+