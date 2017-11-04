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Иван Черенчиков
Статистика
Иван Черенчиков - статистика
Завершил карьеру
25 августа 1984 (42), Озерск
#79 | Защитник
186 см | 82 кг
Россия
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Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. Кубок 2016/2017
Россия. Молодежное первенство 2016/2017
Россия. Премьер-лига 2016/2017
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. Премьер-лига 2015/2016
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. Молодежное первенство 2014/2015
Россия. Премьер-лига 2014/2015
Россия. Молодежное первенство 2013/2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Россия. Молодежное первенство 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Премьер-Лига 2010
Лига Европы 2009/2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Премьер-лига 2009
Россия. Кубок 2008/2009
Россия. Премьер-лига 2008
Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2007
Россия. Премьер-лига 2006
Россия. Премьер-лига 2005
Россия. Премьер-лига 2004
Команда
И
Г
П
Ж
К
Балтика
8
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 21 тур
Балтика
0 : 1
04.11.2017
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Балтика
2 : 1
24.09.2017
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Балтика
0 : 0
10.09.2017
Нижний Новгород
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Балтика
2 : 1
06.09.2017
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Балтика
0 : 1
19.08.2017
Факел
1' - 90'
82'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Зенит-2
2 : 0
13.08.2017
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Балтика
0 : 5
09.08.2017
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Авангард
1 : 1
05.08.2017
Балтика
1' - 90'
51'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Спартак-2
0 : 2
01.08.2017
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Балтика
3 : 0
26.07.2017
Тамбов
1' - 90'
42'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Оренбург
0 : 1
22.07.2017
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Балтика
0 : 0
15.07.2017
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Тюмень
1 : 2
08.07.2017
Балтика
1' - 90'
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