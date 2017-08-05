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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Авангард - Балтика
Авангард - Балтика: обзор матча 05 августа 2017
Авангард
05.08.2017, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
1 : 1
Завершен
Балтика
64'
Д. Синяев
26'
А. Джалилов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Авангард - Балтика
Желтая карточка
А. Логунов
90'
+4
Замена
А. Логунов
️️️️
Д. Синяев
90'
+3
90'
+2
Замена
А. Подбельцев
️️️️
А. Джалилов
Вторая желтая
Р. Болов
83'
Замена
И. Петров
️️️️
А. Федчук
83'
79'
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
Д. Скопинцев
69'
Замена
А. Малеев
️️️️
В. Свежов
Желтая карточка
Р. Болов
68'
68'
Желтая карточка
А. Логашов
ГОЛ! 1:1!
Д. Синяев
64'
Замена
Р. Болов
️️️️
Р. Нетфуллин
58'
Замена
Д. Войнов
️️️️
А. Газданов
54'
51'
Желтая карточка
И. Черенчиков
Желтая карточка
А. Федчук
35'
26'
ГОЛ! 0:1!
А. Джалилов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Авангард
1
Александр Саутин
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
22
Александр Войнов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
36
Азамат Гурфов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
17
Денис Синяев
АП
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Игорь Беляев
Балтика
1
Евгений Помазан
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
7
Александр Шешуков
ОП
6
Виктор Свежов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
19
Александр Касьян
ЦФ
15
Сенин Себай
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Авангард
17
Станислав Козырев
ВР
44
Александр Логунов
ЦЗ
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
10
Илья Петров
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
88
Руслан Болов
ЦФ
Балтика
22
Илья Лантратов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
34
Олег Дмитриев
АП
8
Артемий Малеев
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
9
Александр Подбельцев
ЦФ
4-3-2-1
1
Саутин
71
Багаев
4
Дашаев
25
Концедалов
22
Войнов
36
Гурфов
52
Нетфуллин
8
Шогенов
17
Газданов
17
Синяев
10
Федчук
4-1-2-1-2
1
Помазан
43
Логашов
40
Тимошин
79
Черенчиков
7
Скопинцев
7
Шешуков
6
Свежов
93
Каленкович
10
Джалилов
15
Себай
19
Касьян
17
Синяев
44
Логунов
44
Логунов
17
Синяев
10
Федчук
10
Петров
10
Петров
10
Федчук
17
Газданов
21
Войнов
21
Войнов
17
Газданов
52
Нетфуллин
88
Болов
88
Болов
52
Нетфуллин
10
Джалилов
9
Подбельцев
9
Подбельцев
10
Джалилов
6
Свежов
8
Малеев
8
Малеев
6
Свежов
7
Скопинцев
18
Бурмистров
18
Бурмистров
7
Скопинцев
Остались в запасе
Авангард
Балтика
13
Илья Кубышкин
ОП
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
17
Станислав Козырев
ВР
Главный тренер
Игорь Беляев
34
Олег Дмитриев
АП
22
Илья Лантратов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
13
Илья Кубышкин
ОП
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
17
Станислав Козырев
ВР
Остались в запасе
34
Олег Дмитриев
АП
22
Илья Лантратов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
Главный тренер
Игорь Беляев
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Авангард - Балтика
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Трудовые Резервы
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