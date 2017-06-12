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    Иван Черенчиков - новости

    #79 | Защитник
    Имя Иван
    Отчество Андреевич
    Фамилия Черенчиков
    Состав Без клуба
    Родной город Озерск
    Гражданство
    Воспитаник ФК "Динамовец", г. Озерск
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 августа 1984 (38 лет)
    Рост 186
    Вес 82
    Стоимость:
    € 100
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