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Хуан Эрнандес
Статистика
Хуан Эрнандес - статистика
Завершил карьеру
6 декабря 1994 (31), Льорка
#21 | Нападающий
186 см | 75 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Кубок 2019/2020
Испания. Примера 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сельта
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Эспаньол
0 : 0
19.07.2020
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Сельта
2 : 3
16.07.2020
Леванте
90' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Осасуна
2 : 1
11.07.2020
Сельта
72' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Сельта
1 : 1
07.07.2020
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Сельта
1 : 1
04.07.2020
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Мальорка
5 : 1
30.06.2020
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Сельта
2 : 2
27.06.2020
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Реал Сосьедад
0 : 1
24.06.2020
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Сельта
6 : 0
21.06.2020
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Вальядолид
0 : 0
17.06.2020
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Сельта
0 : 1
13.06.2020
Вильярреал
1' - 46'
Испания. Примера, 20 тур
Атлетик
1 : 1
19.01.2020
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Сельта
1 : 1
05.01.2020
Осасуна
70' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Сельта
2 : 2
15.12.2019
Мальорка
Был в запасе
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