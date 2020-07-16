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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Леванте
Сельта - Леванте: обзор матча 16 июля 2020
Сельта
16.07.2020, четверг, 22:00
Испания. Примера, 37 тур
2 : 3
Завершен
Леванте
36'
С. Мина
45+1'
Я. Аспас
11'
Э. Барди
28'
Э. Барди
52'
Б. Майорал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Леванте
Вторая желтая
Нолито
90'
+3
90'
+3
Замена
С. Поштиго
️️️️
Н. Радойя
90'
+3
Замена
Н. Вукчевич
️️️️
Р. Рочина
Замена
Х. Эрнандес
️️️️
Н. Араужо
90'
+1
Замена
Г. Фернандес
️️️️
Б. Мендес
85'
Желтая карточка
Нолито
84'
Замена
У. Мальо
️️️️
К. Васкес
80'
77'
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
Б. Майорал
77'
Замена
Г. Мелеро
️️️️
Э. Барди
66'
Замена
Коке
️️️️
Р. Марти
59'
Красная карточка
Х. Мирамон
52'
ГОЛ! 2:3!
Б. Майорал
Пас отдал
Р. Рочина
Замена
Ф. Брадарич
️️️️
О. Йокушлу
46'
Замена
Нолито
️️️️
Ф. Бельтран
46'
ГОЛ! 2:2!
Я. Аспас
Пас отдал
С. Мина
45'
+1
Желтая карточка
Рафинья
42'
ГОЛ! 1:2!
С. Мина
Пас отдал
Н. Араужо
36'
28'
ГОЛ! 0:2!
Э. Барди
Пас отдал
Р. Рочина
11'
ГОЛ! 0:1!
Э. Барди
Пас отдал
Х. Кампанья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
12
Рафинья
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Леванте
1
Коке Вегас
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Сельта
12
Драган Росич
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
26
Филип Брадарич
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
17
Серхио Бермехо
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
11
Хакобо Гонсалес
ПВ
3
Нолито
ЦФ
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
21
Хуан Эрнандес
ЦФ
Леванте
13
Айтор
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
16
Алехандро Блеса
ЦП
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
4-3-1-2
25
Вильяр
15
Оласа
24
Мурильо
14
Араужо
20
Васкес
8
Бельтран
5
Йокушлу
12
Рафинья
10
Мендес
77
Мина
10
Аспас
3-2-1-2-2
1
Вегас
22
Радойя
21
Рубен Везо
44
Пьер
21
Мирамон
18
Клер
20
Кампанья
16
Рочина
10
Барди
9
Марти
9
Майорал
20
Васкес
22
Мальо
22
Мальо
20
Васкес
5
Йокушлу
26
Брадарич
26
Брадарич
5
Йокушлу
8
Бельтран
3
Нолито
3
Нолито
8
Бельтран
10
Мендес
21
Фернандес
21
Фернандес
10
Мендес
14
Араужо
21
Эрнандес
21
Эрнандес
14
Араужо
16
Рочина
17
Вукчевич
17
Вукчевич
16
Рочина
22
Радойя
21
Поштиго
21
Поштиго
22
Радойя
9
Марти
23
Коке
23
Коке
9
Марти
10
Барди
16
Мелеро
16
Мелеро
10
Барди
9
Майорал
25
Моралес
25
Моралес
9
Майорал
Остались в запасе
Сельта
Леванте
12
Драган Росич
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
11
Хакобо Гонсалес
ПВ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
17
Серхио Бермехо
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
Главный тренер
Оскар Гарсия
16
Алехандро Блеса
ЦП
13
Айтор
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
11
Серхио Леон
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
12
Драган Росич
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
11
Хакобо Гонсалес
ПВ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
17
Серхио Бермехо
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
Остались в запасе
16
Алехандро Блеса
ЦП
13
Айтор
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
11
Серхио Леон
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Сельта - Леванте
2
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
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