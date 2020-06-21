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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Алавес
Сельта - Алавес: обзор матча 21 июня 2020
Сельта
21.06.2020, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 30 тур
6 : 0
Завершен
Алавес
14'
Д. Мурильо
20'
Я. Аспас (П)
40'
Рафинья
41'
Рафинья
78'
Нолито (П)
86'
С. Мина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Алавес
ГОЛ! 6:0!
С. Мина
Пас отдал
Нолито
86'
83'
Замена
Л. Риоха
️️️️
Э. Мендес
ГОЛ с пенальти! 5:0!
Нолито
78'
Замена
Д. Айду
️️️️
Д. Мурильо
72'
Замена
Б. Мендес
️️️️
Я. Аспас
65'
Замена
С. Мина
️️️️
Ф. Бельтран
64'
59'
Замена
О. Бурк
️️️️
Хоселу
46'
Замена
Р. Эли
️️️️
В. Лагвардия
Замена
Ф. Брадарич
️️️️
О. Йокушлу
46'
Замена
Нолито
️️️️
Рафинья
46'
46'
Замена
П. де ла Фуэнте
️️️️
Лукас
ГОЛ! 4:0!
Рафинья
41'
ГОЛ! 3:0!
Рафинья
Пас отдал
Д. Суарес
40'
31'
Замена
Х. Наварро
️️️️
Б. Сайнс
27'
Красная карточка
М. Агиррегабирия
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Я. Аспас
20'
Желтая карточка
О. Йокушлу
16'
15'
Желтая карточка
Лукас
ГОЛ! 1:0!
Д. Мурильо
Пас отдал
Д. Суарес
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
12
Рафинья
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Яго Аспас
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Алавес
13
Роберто
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
15
Любомир Фейса
ЦП
7
Эдгар Мендес
ЦП
7
Лукас
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
26
Филип Брадарич
ЦП
11
Хакобо Гонсалес
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
77
Пионе Систо
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
21
Хуан Эрнандес
ЦФ
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
31
Ариц Кастро
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
5
Тачи
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
17
Абдаллахи Махмуд
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
18
Паулино де ла Фуэнте
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
4-3-1-2
36
Бланко
15
Оласа
14
Араужо
24
Мурильо
20
Васкес
8
Бельтран
5
Йокушлу
12
Рафинья
4
Суарес
90
Смолов
10
Аспас
4-1-2-1-2
13
Роберто
20
Агиррегабирия
5
Лагвардия
16
Магальян
16
Лопес
8
Понс
15
Фейса
7
Мендес
17
Сайнс
13
Хоселу
7
Лукас
10
Аспас
10
Мендес
10
Мендес
10
Аспас
24
Мурильо
4
Айду
4
Айду
24
Мурильо
5
Йокушлу
26
Брадарич
26
Брадарич
5
Йокушлу
12
Рафинья
3
Нолито
3
Нолито
12
Рафинья
8
Бельтран
77
Мина
77
Мина
8
Бельтран
7
Мендес
11
Риоха
11
Риоха
7
Мендес
5
Лагвардия
19
Эли
19
Эли
5
Лагвардия
17
Сайнс
23
Наварро
23
Наварро
17
Сайнс
7
Лукас
18
де ла Фуэнте
18
де ла Фуэнте
7
Лукас
13
Хоселу
7
Бурк
7
Бурк
13
Хоселу
Остались в запасе
Сельта
Алавес
11
Хакобо Гонсалес
ПВ
25
Иван Вильяр
ВР
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
77
Пионе Систо
ЦФ
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
21
Хуан Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
3
Адриан Марин
ЛЗ
1
Фернандо Пачеко
ВР
31
Ариц Кастро
ВР
5
Тачи
ЦЗ
17
Абдаллахи Махмуд
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
Главный тренер
Асьер Гаритано
Остались в запасе
11
Хакобо Гонсалес
ПВ
25
Иван Вильяр
ВР
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
77
Пионе Систо
ЦФ
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
21
Хуан Эрнандес
ЦФ
Остались в запасе
3
Адриан Марин
ЛЗ
1
Фернандо Пачеко
ВР
31
Ариц Кастро
ВР
5
Тачи
ЦЗ
17
Абдаллахи Махмуд
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Асьер Гаритано
Статистика матча Сельта - Алавес
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
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