|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зволле
|16
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.02.2022
|1' -62'
|Камбур (Лиуварден)
|3:4
|Зволле (Зволле)
|05.02.2022
|81' -90'
|Зволле (Зволле)
|1:1
|НЕК (Неймеген)
|22.01.2022
|67' -90'
|Херенвен (Херенвен)
|0:1
|Зволле (Зволле)
|11.12.2021
|1' -26'
|Зволле (Зволле)
|0:1
|Фортуна (Ситтард)
|03.12.2021
|1' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|1:1
|Зволле (Зволле)
|27.11.2021
|1' -90'
|Зволле (Зволле)
|0:0
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|21.11.2021
|1' -46'
|Фейеноорд (Роттердам)
|4:0
|Зволле (Зволле)
|06.11.2021
|1' -90'
|Зволле (Зволле)
|1:2
|Камбур (Лиуварден)
|79'
|30.10.2021
|1' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|3:2
|Зволле (Зволле)
|59'
|23.10.2021
|1' -90'
|Зволле (Зволле)
|1:0
|Хераклес (Альмело)
|16.10.2021
|1' -74'
|ПСВ (Эйндховен)
|3:1
|Зволле (Зволле)
|02.10.2021
|1' -90'
|Зволле (Зволле)
|0:1
|Херенвен (Херенвен)
|25.09.2021
|1' -73'
|Утрехт (Утрехт)
|5:1
|Зволле (Зволле)
|22.09.2021
|1' -90'
|Зволле (Зволле)
|1:1
|Спарта (Роттердам)
|56'
|19.09.2021
|Был в запасе
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|1:0
|Зволле (Зволле)
|20.08.2021
|1' -83'
|НЕК (Неймеген)
|2:0
|Зволле (Зволле)
|15.08.2021
|1' -87'
|Зволле (Зволле)
|0:1
|Витесс (Арнем)