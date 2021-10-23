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    Dean Huiberts - статистика

    #30 | Нападающий
    Имя Dean Huiberts
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зволле 16 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.02.2022 1' -62' Камбур (Лиуварден) 3:4 Зволле (Зволле)
    05.02.2022 81' -90' Зволле (Зволле) 1:1 НЕК (Неймеген)
    22.01.2022 67' -90' Херенвен (Херенвен) 0:1 Зволле (Зволле)
    11.12.2021 1' -26' Зволле (Зволле) 0:1 Фортуна (Ситтард)
    03.12.2021 1' -90' Гронинген (Гронинген) 1:1 Зволле (Зволле)
    27.11.2021 1' -90' Зволле (Зволле) 0:0 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    21.11.2021 1' -46' Фейеноорд (Роттердам) 4:0 Зволле (Зволле)
    06.11.2021 1' -90' Зволле (Зволле) 1:2 Камбур (Лиуварден)
    79'
    30.10.2021 1' -90' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 3:2 Зволле (Зволле)
    59'
    23.10.2021 1' -90' Зволле (Зволле) 1:0 Хераклес (Альмело)
    16.10.2021 1' -74' ПСВ (Эйндховен) 3:1 Зволле (Зволле)
    02.10.2021 1' -90' Зволле (Зволле) 0:1 Херенвен (Херенвен)
    25.09.2021 1' -73' Утрехт (Утрехт) 5:1 Зволле (Зволле)
    22.09.2021 1' -90' Зволле (Зволле) 1:1 Спарта (Роттердам)
    56'
    19.09.2021 Был в запасе Гоу Эхед Иглс (Девентер) 1:0 Зволле (Зволле)
    20.08.2021 1' -83' НЕК (Неймеген) 2:0 Зволле (Зволле)
    15.08.2021 1' -87' Зволле (Зволле) 0:1 Витесс (Арнем)
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