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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Беерсхот - Дендер
Беерсхот - Дендер: обзор матча 31 августа 2024
Беерсхот
31.08.2024, суббота, 19:15
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Дендер
71'
H. Matthys (П)
2'
Д. Грнчар
12'
Б. Нсимба (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Беерсхот - Дендер
90'
+4
Желтая карточка
K. Masangu
90'
+2
Замена
K. Masangu
️️️️
Б. Нсимба
Желтая карточка
A. Kosiah
86'
Желтая карточка
А. Колассен
83'
Замена
Д. Райт-Филлипс
️️️️
T. Reyners
82'
72'
Замена
J. Oudenhove
️️️️
М. Вилтард
72'
Замена
L. Hens
️️️️
Р. Квет
ГОЛ с пенальти! 1:2!
H. Matthys
71'
59'
Замена
М. Берте
️️️️
Д. Соладио
58'
Замена
Б. Гонсалвес
️️️️
Ф. Ферраро
Желтая карточка
T. Reyners
55'
Желтая карточка
H. Matthys
55'
Замена
А. Колассен
️️️️
С. Мичез
46'
Замена
А. Марта
️️️️
M. Weymans
46'
Замена
A. Kosiah
️️️️
В. Кагро
46'
12'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Б. Нсимба
2'
ГОЛ! 0:1!
Д. Грнчар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беерсхот
71
Давор Матияс
ВР
3
Herve Matthys
ЦЗ
28
Marco Weymans
ЦЗ
23
Симион Мичез
ЦП
47
Велат Кагро
ЦП
20
Эван Хендерсон
АП
10
Tom Reyners
ЦФ
7
Тибо Верлинден
ЦФ
18
Ryan Sanusi
(К)
ЦФ
26
D. Tshimanga
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
Дендер
34
Майкл Веррипс
ВР
22
Gilles Ruyssen
(К)
ЦЗ
21
Kobe Cools
ЦЗ
23
Джоедрик Пупе
ЦЗ
16
Роман Квет
ОП
18
Nathan Rodes
ЦП
24
Малкольм Вилтард
ЦП
20
Давид Грнчар
ПВ
77
Бруни Нсимба
ПВ
90
Джорди Соладио
ЦФ
88
Фабио Ферраро
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Беерсхот
24
Ник Шинтон
ВР
42
Ар'жани Марта
ЛЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
19
Шейк Тиам
ЦЗ
22
Oscar Vargas
ЦП
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
30
Dean Huiberts
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
92
Ayouba Kosiah
ЦФ
Дендер
13
Julien Devriendt
ВР
7
Брайан Гонсалвес
ЦЗ
8
Jasper Van Oudenhove
ЦП
10
Lennard Hens
ЦП
23
Desmond Acquah
ЦП
90
Мохамед Берте
ПВ
10
Ridwane M'Barki
ЦФ
6
Keres Masangu
ЦФ
19
Али Акман
ЦФ
2-2-1-5
71
Матияс
3
28
23
Мичез
47
Кагро
20
Хендерсон
7
Верлинден
44
26
18
10
3-1-2-2-2
34
Веррипс
22
21
23
Пупе
16
Квет
18
24
Вилтард
77
Нсимба
20
Грнчар
88
Ферраро
90
Соладио
28
42
Марта
42
Марта
28
10
32
Райт-Филлипс
32
Райт-Филлипс
10
23
Мичез
25
Колассен
25
Колассен
23
Мичез
47
Кагро
92
92
47
Кагро
88
Ферраро
7
Гонсалвес
7
Гонсалвес
88
Ферраро
24
Вилтард
8
8
24
Вилтард
16
Квет
10
10
16
Квет
90
Соладио
90
Берте
90
Берте
90
Соладио
77
Нсимба
6
6
77
Нсимба
Остались в запасе
Беерсхот
Дендер
24
Ник Шинтон
ВР
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
19
Шейк Тиам
ЦЗ
22
Oscar Vargas
ЦП
30
Dean Huiberts
ЦФ
13
Julien Devriendt
ВР
23
Desmond Acquah
ЦП
10
Ridwane M'Barki
ЦФ
19
Али Акман
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Остались в запасе
24
Ник Шинтон
ВР
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
19
Шейк Тиам
ЦЗ
22
Oscar Vargas
ЦП
30
Dean Huiberts
ЦФ
Остались в запасе
13
Julien Devriendt
ВР
23
Desmond Acquah
ЦП
10
Ridwane M'Barki
ЦФ
19
Али Акман
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Статистика матча Беерсхот - Дендер
5
1
Всего ударов по воротам
14
16
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
17
22
Офсайды
3
0
Количество передач
585
296
Сейвы
2
3
Точность передач %
85
72
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
6
8
Удары из пределов штрафной
5
13
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
1.31
2.22
Матчи команд
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
1 : 3
09.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 1/2 финала
Ломмел
3 : 1
02.05.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
3 : 2
27.04.2026
Патро Эйсден
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Патро Эйсден
1 : 1
23.04.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беерсхот
4 : 2
10.05.2025
Серкль Брюгге
Дендер
Бельгия. Про-Лига, Финал
Дендер
0 : 0
23.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Ломмел
3 : 2
17.05.2026
Дендер
Бельгия. Про-Лига, 36 тур
Зюлте-Варегем
2 : 1
09.05.2026
Дендер
Бельгия. Про-Лига, 35 тур
Дендер
2 : 1
03.05.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
24.04.2026
Дендер
Информация о матче
Главный судья:
Wesli De Cremer, Belgium
Стадион:
Olympisch Stadion, Antwerp
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Дендер
Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
2025.03.18 08:47
1
Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
2025.03.18 08:47
1
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