Крис Киркленд - статистика
#43 | Вратарь
|Имя
|Крис
|Фамилия
|Киркленд
|Команда
|Престон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 мая 1981 (41 год)
|Рост
|191
|Вес
|85
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Крис
|Фамилия
|Киркленд
|Команда
|Престон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 мая 1981 (41 год)
|Рост
|191
|Вес
|85
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Престон
|5
|-3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2016
|1' -90'
|Престон (Престон)
|1:1
|Лидс (Лидс)
|30.04.2016
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|1:2
|Престон (Престон)
|22.04.2016
|1' -90'
|Престон (Престон)
|0:1
|Бернли (Бернли)
|19.04.2016
|45' -90'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|2:2
|Престон (Престон)
|16.04.2016
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:1
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|09.04.2016
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:0
|Престон (Престон)
|05.04.2016
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:2
|Фулхэм (Лондон)
|02.04.2016
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:2
|Престон (Престон)
|19.03.2016
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|12.03.2016
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|1:2
|Престон (Престон)
|08.03.2016
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:0
|Престон (Престон)
|05.03.2016
|1' -90'
|Престон (Престон)
|0:0
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|20.02.2016
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:0
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|13.02.2016
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:2
|Престон (Престон)
|06.02.2016
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|2:1
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|02.02.2016
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|0:0
|Престон (Престон)
|23.01.2016
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:3
|Брентфорд (Лондон)
|16.01.2016
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:1
|Престон (Престон)
|12.01.2016
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:2
|Престон (Престон)
|02.01.2016
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|2:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|28.12.2015
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|26.12.2015
|Был в запасе
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|3:1
|Престон (Престон)
|15.12.2015
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|12.12.2015
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:0
|Рединг (Рединг)
|05.12.2015
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|0:2
|Престон (Престон)
|28.11.2015
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|1:1
|Престон (Престон)
|21.11.2015
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:2
|Блэкберн (Блэкберн)
|07.11.2015
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:0
|Престон (Престон)
|03.11.2015
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|31.10.2015
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|0:0
|Болтон (Болтон)
|24.10.2015
|Был в запасе
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|0:0
|Престон (Престон)
|17.10.2015
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|0:0
|Кардифф (Кардифф)
|03.10.2015
|Был в запасе
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|3:1
|Престон (Престон)
|26.09.2015
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|19.09.2015
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|2:1
|Престон (Престон)
|15.09.2015
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|12.09.2015
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:2
|Дерби Каунти (Дерби)
|29.08.2015
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:0
|Престон (Престон)
|22.08.2015
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:2
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|18.08.2015
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|0:0
|Престон (Престон)
|15.08.2015
|Был в запасе
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|0:1
|Престон (Престон)