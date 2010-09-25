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Бирмингем Сити - Уиган Атлетик
Бирмингем Сити - Уиган Атлетик: обзор матча 25 сентября 2010
Бирмингем Сити
25.09.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Уиган Атлетик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Уиган Атлетик
Замена
В. Мозес
️️️️
Ф. Ди Санто
Красная карточка
К. Гарднер
Замена
Б. Уотсон
️️️️
М. Диаме
Замена
К. Филлипс
️️️️
К. Джером
Желтая карточка
С. Данн
Замена
Ж. Босежур
️️️️
А. Глеб
Замена
Н. Жигич
️️️️
Л. Бойер
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
Р. Стам
Желтая карточка
С. Гохури
Желтая карточка
Р. Стам
Желтая карточка
Р. Джонсон
Желтая карточка
У. Родальега
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
12
Бен Фостер
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
2
Стефен Карр
ПЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
8
Ли Бойер
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
16
Барри Фергюсон
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
2
Стив Гохури
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
6
Хэндри Томас
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Бирмингем Сити
24
Майк Тэйлор
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
18
Кейт Фахи
ЛП
22
Жан Босежур
ЛП
9
Кевин Филлипс
ЦФ
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
19
Никола Жигич
ЦФ
Уиган Атлетик
43
Крис Киркленд
ВР
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
17
Мауро Боселли
ЦФ
4-5-1
12
Фостер
24
Данн
28
Джонсон
24
Риджуэлл
2
Карр
8
Бойер
11
Глеб
8
Гарднер
16
Фергюсон
7
Ларссон
35
Джером
3-2-4-1
26
Аль-Хабси
21
Алькарас
3
Фигероа
2
Гохури
17
Бойс
8
Стам
16
МакКарти
6
Томас
17
Диаме
28
Н'Зогбиа
23
Родальега
35
Джером
9
Филлипс
9
Филлипс
35
Джером
11
Глеб
22
Босежур
22
Босежур
11
Глеб
8
Бойер
19
Жигич
19
Жигич
8
Бойер
17
Диаме
26
Уотсон
26
Уотсон
17
Диаме
Ди Санто
11
Мозес
11
Мозес
Ди Санто
8
Стам
9
Ди Санто
9
Ди Санто
8
Стам
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Уиган Атлетик
24
Майк Тэйлор
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
18
Кейт Фахи
ЛП
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
43
Крис Киркленд
ВР
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
17
Мауро Боселли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
24
Майк Тэйлор
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
18
Кейт Фахи
ЛП
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
Остались в запасе
43
Крис Киркленд
ВР
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
17
Мауро Боселли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Бирмингем Сити - Уиган Атлетик
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Сент-Эндрюс
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