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АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Уиган Атлетик
Сандерленд - Уиган Атлетик: обзор матча 23 апреля 2011
Сандерленд
23.04.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
4 : 2
Завершен
Уиган Атлетик
55'
А. Гьян
66'
Д. Хендерсон
73'
С. Сессеньон (П)
77'
Д. Хендерсон
52'
М. Диаме
90'
Ф. Ди Санто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Уиган Атлетик
ГОЛ! 4:2!
Ф. Ди Санто
Желтая карточка
Л. Каттермол
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
ГОЛ! 4:1!
Д. Хендерсон
Пас отдал
С. Сессеньон
Замена
Р. Стам
️️️️
Э. Бойс
ГОЛ с пенальти! 3:1!
С. Сессеньон
Желтая карточка
А. Алькарас
Замена
В. Мозес
️️️️
Д. МакКарти
ГОЛ! 2:1!
Д. Хендерсон
Пас отдал
С. Мунтари
Замена
С. Мунтари
️️️️
А. Гьян
ГОЛ! 1:1!
А. Гьян
Пас отдал
С. Мальбранк
ГОЛ! 0:1!
М. Диаме
Замена
С. Мальбранк
️️️️
Д. Уэлбек
Замена
А. Фердинанд
️️️️
Ф. Бардсли
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
6
Майкл Тернер
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Стив Гохури
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Сандерленд
31
Тревор Карсон
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
16
Кристиан Риверос
ЦП
7
Будевейн Зенден
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
Уиган Атлетик
43
Крис Киркленд
ВР
8
Ронни Стам
ПЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
6
Хэндри Томас
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
19
Конор Сэммон
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
4-4-2
22
Миньоле
27
Бардсли
6
Тернер
5
Онуоха
27
Эль-Мохамади
14
Хендерсон
6
Каттермол
29
Сессеньон
4
Коулбэк
3
Гьян
18
Уэлбек
4-5-1
26
Аль-Хабси
17
Бойс
21
Алькарас
5
Колдуэлл
2
Гохури
16
МакКарти
26
Уотсон
17
Диаме
8
Клеверли
28
Н'Зогбиа
23
Родальега
27
Бардсли
35
Фердинанд
35
Фердинанд
27
Бардсли
3
Гьян
4
Мунтари
4
Мунтари
3
Гьян
18
Уэлбек
10
Мальбранк
10
Мальбранк
18
Уэлбек
17
Бойс
8
Стам
8
Стам
17
Бойс
16
МакКарти
11
Мозес
11
Мозес
16
МакКарти
28
Н'Зогбиа
9
Ди Санто
9
Ди Санто
28
Н'Зогбиа
Остались в запасе
Сандерленд
Уиган Атлетик
31
Тревор Карсон
ВР
7
Дэвид Мейлер
ЦП
16
Кристиан Риверос
ЦП
7
Будевейн Зенден
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
43
Крис Киркленд
ВР
16
Жорди Гомес
ЦП
6
Хэндри Томас
ЦП
19
Конор Сэммон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
31
Тревор Карсон
ВР
7
Дэвид Мейлер
ЦП
16
Кристиан Риверос
ЦП
7
Будевейн Зенден
ЦП
Остались в запасе
43
Крис Киркленд
ВР
16
Жорди Гомес
ЦП
6
Хэндри Томас
ЦП
19
Конор Сэммон
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Сандерленд - Уиган Атлетик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
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