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Уиган Атлетик - Вулверхэмптон
Уиган Атлетик - Вулверхэмптон: обзор матча 02 октября 2010
Уиган Атлетик
02.10.2010, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
65'
Ж. Гомес
86'
У. Родальега
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Вулверхэмптон
Желтая карточка
К. Берра
ГОЛ! 2:0!
У. Родальега
Пас отдал
Ч. Н'Зогбиа
Замена
Б. Уотсон
️️️️
Ф. Ди Санто
Замена
М. Бент
️️️️
Д. Эдвардс
Замена
С. Эбанкс-Блейк
️️️️
С. Уорд
Замена
М. Диаме
️️️️
Х. Томас
ГОЛ! 1:0!
Ж. Гомес
Замена
Р. Стам
️️️️
М. Фигероа
Замена
Д. Элокоби
️️️️
С. Флетчер
Желтая карточка
Х. Томас
Желтая карточка
С. Флетчер
11'
Желтая карточка
К. Хенри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Стив Гохури
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
6
Хэндри Томас
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
20
Карл Хенри
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Уиган Атлетик
43
Крис Киркленд
ВР
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
17
Мауро Боселли
ЦФ
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
37
Йелле ван Дамм
ЛЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
3
Даниэль Джонс
ЛП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
0
Маркус Бент
ЦФ
4-4-2
26
Аль-Хабси
2
Гохури
21
Алькарас
3
Фигероа
17
Бойс
16
Гомес
6
Томас
16
МакКарти
28
Н'Зогбиа
23
Родальега
9
Ди Санто
4-4-2
1
Ханеманн
44
Фоли
28
Мансьенн
6
Берра
6
Крэддок
20
Хенри
16
Эдвардс
3
Уорд
16
Джарвис
26
Флетчер
9
Дойл
3
Фигероа
8
Стам
8
Стам
3
Фигероа
9
Ди Санто
26
Уотсон
26
Уотсон
9
Ди Санто
6
Томас
17
Диаме
17
Диаме
6
Томас
26
Флетчер
6
Элокоби
6
Элокоби
26
Флетчер
3
Уорд
9
Эбанкс-Блейк
9
Эбанкс-Блейк
3
Уорд
16
Эдвардс
0
Бент
0
Бент
16
Эдвардс
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Вулверхэмптон
43
Крис Киркленд
ВР
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
11
Виктор Мозес
ПП
17
Мауро Боселли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
13
Уэйн Хеннесси
ВР
37
Йелле ван Дамм
ЛЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
3
Даниэль Джонс
ЛП
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
43
Крис Киркленд
ВР
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
11
Виктор Мозес
ПП
17
Мауро Боселли
ЦФ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
37
Йелле ван Дамм
ЛЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
3
Даниэль Джонс
ЛП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Уиган Атлетик - Вулверхэмптон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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