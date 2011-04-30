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Уиган Атлетик - Эвертон
Уиган Атлетик - Эвертон: обзор матча 30 апреля 2011
Уиган Атлетик
30.04.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
1 : 1
Завершен
Эвертон
21'
Ч. Н'Зогбиа
78'
Л. Бэйнс (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Эвертон
Желтая карточка
М. Фигероа
Замена
М. Гуйе
️️️️
В. Аничебе
Желтая карточка
Д. Родуэлл
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
Т. Клеверли
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Бэйнс
Замена
Ш. Коулмен
️️️️
Т. Кэхилл
Замена
Д. Бэкфорд
️️️️
М. Артета
Желтая карточка
Т. Хибберт
Замена
В. Мозес
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
Травма
Ч. Н'Зогбиа
Замена
Д. МакАртур
️️️️
М. Диаме
Желтая карточка
М. Диаме
Травма
М. Диаме
Пенальти не реализован!
М. Артета
Травма
Д. МакКарти
ГОЛ! 1:0!
Ч. Н'Зогбиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЛЗ
5
Гэри Колдуэлл
(К)
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
16
Джеймс МакКарти
ЛП
26
Бен Уотсон
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
17
Мухамед Диаме
ПП
8
Том Клеверли
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
8
Микель Артета
ЛП
18
Фил Невилл
(К)
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
17
Тим Кэхилл
АП
21
Леон Осман
ПП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Уиган Атлетик
43
Крис Киркленд
ВР
2
Стив Гохури
ЦЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
19
Конор Сэммон
ЦФ
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
99
Магайе Гуйе
ПП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
4-4-2
26
Аль-Хабси
3
Фигероа
5
Колдуэлл
21
Алькарас
17
Бойс
16
МакКарти
26
Уотсон
28
Н'Зогбиа
17
Диаме
23
Родальега
8
Клеверли
4-4-1-1
1
Ховард
2
Хибберт
25
Дистен
19
Ягиелка
3
Бэйнс
21
Осман
18
Невилл
6
Родуэлл
8
Артета
17
Кэхилл
28
Аничебе
17
Диаме
11
МакАртур
11
МакАртур
17
Диаме
28
Н'Зогбиа
11
Мозес
11
Мозес
28
Н'Зогбиа
8
Клеверли
9
Ди Санто
9
Ди Санто
8
Клеверли
17
Кэхилл
23
Коулмен
23
Коулмен
17
Кэхилл
28
Аничебе
99
Гуйе
99
Гуйе
28
Аничебе
8
Артета
10
Бэкфорд
10
Бэкфорд
8
Артета
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Эвертон
43
Крис Киркленд
ВР
2
Стив Гохури
ЦЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
19
Конор Сэммон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
82
Ян Муха
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
43
Крис Киркленд
ВР
2
Стив Гохури
ЦЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
19
Конор Сэммон
ЦФ
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Уиган Атлетик - Эвертон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 17:55 (прямая)
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