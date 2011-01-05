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АПЛ 2026/2027
Болтон - Уиган Атлетик
Болтон - Уиган Атлетик: обзор матча 05 января 2011
Болтон
05.01.2011, среда, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
54'
Родриго
80'
Р. Стам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Уиган Атлетик
+6
Замена
К. МакМанаман
️️️️
Р. Стам
Замена
Р. Блэйк
️️️️
М. Тэйлор
+1
Замена
М. Петров
️️️️
Родриго
Желтая карточка
Р. Стам
ГОЛ! 1:1!
Р. Стам
Пас отдал
С. Гохури
Желтая карточка
М. Диаме
Замена
М. Поллит
️️️️
К. Киркленд
Желтая карточка
Г. Колдуэлл
ГОЛ! 1:0!
Родриго
Пас отдал
М. Дэйвис
Желтая карточка
М. Фигероа
12'
Замена
М. Диаме
️️️️
Т. Клеверли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
16
Марк Дэйвис
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Уиган Атлетик
43
Крис Киркленд
ВР
2
Стив Гохури
ЦЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
6
Хэндри Томас
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
19
Мартин Петров
ЛП
17
Робби Блэйк
ЛП
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
24
Писку
ЦЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
4-3-3
22
Яскилайнен
4
Робинсон
24
Кэхилл
18
Риккеттс
39
Найт
31
Тэйлор
21
Муамба
16
Дэйвис
19
Родриго
11
Элмандер
24
Дэйвис
3-2-4-1
43
Киркленд
5
Колдуэлл
21
Алькарас
3
Фигероа
8
Стам
2
Гохури
6
Томас
26
Уотсон
8
Клеверли
11
МакАртур
23
Родальега
19
Родриго
19
Петров
19
Петров
19
Родриго
31
Тэйлор
17
Блэйк
17
Блэйк
31
Тэйлор
8
Стам
20
МакМанаман
20
МакМанаман
8
Стам
43
Киркленд
12
Поллит
12
Поллит
43
Киркленд
8
Клеверли
17
Диаме
17
Диаме
8
Клеверли
Остались в запасе
Болтон
Уиган Атлетик
1
Адам Богдан
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
24
Писку
ЦЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
Остались в запасе
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
24
Писку
ЦЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Болтон - Уиган Атлетик
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Рибок
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