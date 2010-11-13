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Уиган Атлетик - Вест Бромвич
Уиган Атлетик - Вест Бромвич: обзор матча 13 ноября 2010
Уиган Атлетик
13.11.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Вест Бромвич
70'
В. Мозес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Вест Бромвич
Замена
М. Фортуне
️️️️
Ю. Мулумбу
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
У. Родальега
Замена
С. Кокс
️️️️
Д. Моррисон
ГОЛ! 1:0!
В. Мозес
Пас отдал
Ч. Н'Зогбиа
Замена
Д. Барнс
️️️️
П. Шарнер
Желтая карточка
П. Шарнер
Замена
В. Мозес
️️️️
Ж. Гомес
Желтая карточка
С. Колдуэлл
Замена
С. Колдуэлл
️️️️
Г. Колдуэлл
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
2
Стив Гохури
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
6
Хэндри Томас
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Вест Бромвич
33
Скотт Карсон
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
7
Джером Томас
ЛП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Уиган Атлетик
43
Крис Киркленд
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
17
Мауро Боселли
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
10
Джайлз Барнс
ЦП
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
4-5-1
26
Аль-Хабси
21
Алькарас
5
Колдуэлл
2
Гохури
8
Стам
28
Н'Зогбиа
8
Клеверли
16
Гомес
17
Диаме
6
Томас
23
Родальега
3-2-4-1
33
Карсон
20
Шарнер
30
Тамаш
19
Ибаньес
18
Рид
3
Шори
21
Мулумбу
11
Брант
7
Моррисон
7
Томас
27
Одемвингие
5
Колдуэлл
13
Колдуэлл
13
Колдуэлл
5
Колдуэлл
16
Гомес
11
Мозес
11
Мозес
16
Гомес
23
Родальега
9
Ди Санто
9
Ди Санто
23
Родальега
20
Шарнер
10
Барнс
10
Барнс
20
Шарнер
21
Мулумбу
32
Фортуне
32
Фортуне
21
Мулумбу
7
Моррисон
10
Кокс
10
Кокс
7
Моррисон
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Вест Бромвич
43
Крис Киркленд
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
17
Мауро Боселли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
13
Боаз Майхилл
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Остались в запасе
43
Крис Киркленд
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
17
Мауро Боселли
ЦФ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Статистика матча Уиган Атлетик - Вест Бромвич
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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