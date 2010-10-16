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Ньюкасл - Уиган Атлетик
Ньюкасл - Уиган Атлетик: обзор матча 16 октября 2010
Ньюкасл
16.10.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Уиган Атлетик
72'
Ш. Амеоби
90'
Ф. Колоччини
22'
Ч. Н'Зогбиа
23'
Ч. Н'Зогбиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Уиган Атлетик
Замена
М. Диаме
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
ГОЛ! 2:2!
Ф. Колоччини
Пас отдал
Э. Кэрролл
Замена
Н. Рэнжер
️️️️
Д. Перч
Желтая карточка
Э. Кэрролл
Желтая карточка
М. Фигероа
Замена
Т. Клеверли
️️️️
Р. Стам
ГОЛ! 1:2!
Ш. Амеоби
Пас отдал
Х. Гутьеррес
Замена
У. Раутледж
️️️️
Д. Гатри
Замена
У. Родальега
️️️️
Ф. Ди Санто
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
П. Левенкрандс
Желтая карточка
Ш. Тиоте
ГОЛ! 0:2!
Ч. Н'Зогбиа
Пас отдал
Ф. Ди Санто
ГОЛ! 0:1!
Ч. Н'Зогбиа
Пас отдал
Ф. Ди Санто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
23
Дэнни Гатри
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
6
Хэндри Томас
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Ньюкасл
1
Оле Сёдерберг
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
17
Алан Смит
ЦП
9
Найл Рэнжер
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
Уиган Атлетик
43
Крис Киркленд
ВР
26
Бен Уотсон
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
23
Уго Родальега
ЦФ
17
Мауро Боселли
ЦФ
4-4-2
23
Крул
21
Энрике
5
Уильямсон
24
Перч
2
Колоччини
18
Гутьеррес
24
Тиоте
8
Бартон
23
Гатри
9
Кэрролл
11
Левенкрандс
3-2-4-1
26
Аль-Хабси
3
Фигероа
13
Колдуэлл
21
Алькарас
17
Бойс
8
Стам
28
Н'Зогбиа
6
Томас
16
МакКарти
16
Гомес
9
Ди Санто
23
Гатри
15
Раутледж
15
Раутледж
23
Гатри
24
Перч
9
Рэнжер
9
Рэнжер
24
Перч
11
Левенкрандс
26
Амеоби
26
Амеоби
11
Левенкрандс
28
Н'Зогбиа
17
Диаме
17
Диаме
28
Н'Зогбиа
8
Стам
8
Клеверли
8
Клеверли
8
Стам
9
Ди Санто
23
Родальега
23
Родальега
9
Ди Санто
Остались в запасе
Ньюкасл
Уиган Атлетик
1
Оле Сёдерберг
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
17
Алан Смит
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
43
Крис Киркленд
ВР
26
Бен Уотсон
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
17
Мауро Боселли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
1
Оле Сёдерберг
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
17
Алан Смит
ЦП
Остались в запасе
43
Крис Киркленд
ВР
26
Бен Уотсон
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
17
Мауро Боселли
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Ньюкасл - Уиган Атлетик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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