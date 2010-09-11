Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Уиган Атлетик - Сандерленд
Уиган Атлетик - Сандерленд: обзор матча 11 сентября 2010
Уиган Атлетик
11.09.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Сандерленд
87'
А. Алькарас
66'
А. Гьян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Сандерленд
Желтая карточка
М. Диаме
ГОЛ! 1:1!
А. Алькарас
Замена
Д. Менса
️️️️
К. Ричардсон
Замена
Т. Клеверли
️️️️
М. Боселли
ГОЛ! 0:1!
А. Гьян
Замена
Ч. Н'Зогбиа
️️️️
Р. Стам
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
Х. Томас
Замена
А. Гьян
️️️️
Д. Уэлбек
Желтая карточка
Д. Уэлбек
Замена
К. Риверос
️️️️
А. Эль-Мохамади
Желтая карточка
С. Гохури
Вторая желтая
Л. Каттермол
Желтая карточка
Э. Бойс
18'
Желтая карточка
Л. Каттермол
Желтая карточка
Х. Томас
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
2
Стив Гохури
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
6
Хэндри Томас
ЦП
17
Мауро Боселли
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Ли Каттермол
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
10
Даррен Бент
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Уиган Атлетик
43
Крис Киркленд
ВР
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Сандерленд
31
Тревор Карсон
ВР
26
Джон Менса
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
7
Будевейн Зенден
ЦП
16
Кристиан Риверос
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
3-2-3-2
26
Аль-Хабси
21
Алькарас
2
Гохури
3
Фигероа
8
Стам
17
Бойс
17
Диаме
16
МакКарти
6
Томас
23
Родальега
17
Боселли
3-2-3-2
22
Миньоле
5
Онуоха
35
Фердинанд
19
Брамбл
27
Эль-Мохамади
15
Ричардсон
10
Мальбранк
14
Хендерсон
6
Каттермол
18
Уэлбек
10
Бент
8
Стам
28
Н'Зогбиа
28
Н'Зогбиа
8
Стам
17
Боселли
8
Клеверли
8
Клеверли
17
Боселли
6
Томас
9
Ди Санто
9
Ди Санто
6
Томас
15
Ричардсон
26
Менса
26
Менса
15
Ричардсон
27
Эль-Мохамади
16
Риверос
16
Риверос
27
Эль-Мохамади
18
Уэлбек
3
Гьян
3
Гьян
18
Уэлбек
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Сандерленд
43
Крис Киркленд
ВР
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
31
Тревор Карсон
ВР
27
Филлип Бардсли
ПЗ
7
Будевейн Зенден
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
43
Крис Киркленд
ВР
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
Остались в запасе
31
Тревор Карсон
ВР
27
Филлип Бардсли
ПЗ
7
Будевейн Зенден
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Уиган Атлетик - Сандерленд
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
Новости команд
Все
Уиган Атлетик
Сандерленд
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
«Арсенал» – «Уиган Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026
15 февраля
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел «Уиган» из 3-го дивизиона (2:0)
2024.01.09 01:08
2
Коло Туре возглавил аутсайдера Чемпионшипа
2022.11.29 14:21
Коло Туре возглавит «Уиган». Ранее от должности отказался его брат Яя
2022.11.18 23:04
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+