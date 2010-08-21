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АПЛ 2026/2027
Уиган Атлетик - Челси
Уиган Атлетик - Челси: обзор матча 21 августа 2010
Уиган Атлетик
21.08.2010, суббота, 20:15
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
0 : 6
Завершен
Челси
34'
Ф. Малуда
48'
Н. Анелька
52'
Н. Анелька
78'
С. Калу
90'
С. Калу
90+3'
Й. Бенаюн
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Челси
+3
ГОЛ! 0:6!
Й. Бенаюн
Пас отдал
П. Феррейра
ГОЛ! 0:5!
С. Калу
Пас отдал
Д. Дрогба
Замена
Э. Бойс
️️️️
М. Фигероа
Травма
М. Фигероа
Замена
Д. МакАртур
️️️️
М. Диаме
Замена
Й. Бенаюн
️️️️
М. Эссьен
Замена
Б. Уотсон
️️️️
Д. МакКарти
ГОЛ! 0:4!
С. Калу
Пас отдал
Д. Дрогба
Замена
С. Калу
️️️️
Ф. Малуда
Замена
П. Феррейра
️️️️
Б. Иванович
Желтая карточка
Д. Терри
ГОЛ! 0:3!
Н. Анелька
Пас отдал
Д. Дрогба
ГОЛ! 0:2!
Н. Анелька
Пас отдал
М. Эссьен
Желтая карточка
Б. Иванович
ГОЛ! 0:1!
Ф. Малуда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
43
Крис Киркленд
(К)
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЛЗ
2
Стив Гохури
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
23
Уго Родальега
ЛВ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
6
Хэндри Томас
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ПВ
17
Мауро Боселли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
2
Майкл Эссьен
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
АП
39
Николя Анелька
ПВ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Джейсон Скотланд
ЦФ
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
18
Юрий Жирков
ЛЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
16
Фабио Борини
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
4-3-2-1
43
Киркленд
3
Фигероа
2
Гохури
21
Алькарас
8
Стам
16
МакКарти
6
Томас
17
Диаме
23
Родальега
28
Н'Зогбиа
17
Боселли
4-2-3-1
1
Чех
20
Иванович
26
Терри
33
Алекс
3
Коул
2
Эссьен
12
Оби Микел
39
Анелька
8
Лэмпард
13
Малуда
11
Дрогба
3
Фигероа
17
Бойс
17
Бойс
3
Фигероа
16
МакКарти
26
Уотсон
26
Уотсон
16
МакКарти
17
Диаме
11
МакАртур
11
МакАртур
17
Диаме
20
Иванович
19
Феррейра
19
Феррейра
20
Иванович
2
Эссьен
51
Бенаюн
51
Бенаюн
2
Эссьен
13
Малуда
8
Калу
8
Калу
13
Малуда
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Челси
26
Али Аль-Хабси
ВР
16
Жорди Гомес
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Джейсон Скотланд
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
40
Энрике Илариу
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
18
Юрий Жирков
ЛЗ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
26
Али Аль-Хабси
ВР
16
Жорди Гомес
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Джейсон Скотланд
ЦФ
Остались в запасе
40
Энрике Илариу
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
18
Юрий Жирков
ЛЗ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Уиган Атлетик - Челси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
Где смотреть матч:
"Россия 2" - 19:55 (прямая)
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