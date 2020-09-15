Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Клаудио Писарро
Новости
Клаудио Писарро - новости
Завершил карьеру
3 октября 1978 (47)
#14 | Нападающий
184 см | 84 кг
Перу | Италия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Фото
Писарро стал послом «Баварии»
2020.09.15 21:28
1
41-летний Клаудио Писарро завершил карьеру
2020.07.07 00:39
3
Нойер проводит 400-й матч в Бундеслиге. Никто не сыграл больше с момента дебюта вратаря
2020.05.26 20:19
Писарро: «Гвардиола превосходит других тренеров в мышлении и в тактике»
2020.04.14 07:58
1
Писарро – самый возрастной автор дубля в Кубке Германии
2019.08.11 06:42
1
Клаудио Писарро анонсировал завершение карьеры в следующем году
2019.07.20 07:23
2
Писарро продлит контракт с «Вердером». Игроку 40 лет
2019.05.18 17:28
4
Левандовски вошел в топ-5 бомбардиров Бундеслиги и побил рекорд Писарро
2019.03.10 10:50
6
Писарро стал самым возрастным игроком, который забивал в Бундеслиге. Ему 40 лет
2019.02.16 23:24
3
Фото
39-летний Писарро в четвертый раз перешел в «Вердер»
2018.07.29 14:13
8
Писарро в течение 20-ти лет забивает в Бундеслиге хотя бы один гол за сезон
2018.03.06 14:24
1
Неймар поучаствовал в 6 голах «Дижону». Это второй показатель в Европе за 11 лет
2018.01.18 16:00
6
Фото
38-летний Писарро подписал контракт с «Кельном»
2017.09.29 15:28
2
38-летний Писарро перейдет в «Кельн» свободным агентом
2017.09.29 09:54
Бундеслига. Гол Писарро принес «Вердеру» ничью с «Байером»
2017.03.11 00:24
Официально
«Вердер» продлил контракт с Писарро на год
2016.05.17 12:52
1
Видео
Писарро стал лучшим бомбардиром «Вердера» в Бундеслиге
2016.04.16 19:41
1
Писарро: «Чувствую себя очень хорошо и хочу играть дальше»
2016.03.04 07:35
Фото
Писарро вошел в историю Бундеслиги
2016.03.03 15:54
1
Кубок Германии. «Байер» проиграл «Вердеру»
2016.02.09 22:54
«Боруссия» М – «Вердер». Все голы
2015.12.16 07:39
Писарро: «У «Вердера» есть шанс на попадание в Лигу Европы»
2015.09.14 11:02
1
«Вердер» сообщил о подписании Писарро
2015.09.07 14:08
Писарро в третий раз за карьеру может перейти в «Вердер»
2015.09.03 07:26
"Бавария" не продлит контракт с Писарро
2015.07.13 07:53
36
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
Видео
Соболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
80
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+