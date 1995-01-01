Писарро продлит контракт с «Вердером». Игроку 40 лет 

Нападающий Клаудио Писарро продлит контракт с «Вердером», сообщается на официальном сайте клуба. Новое соглашение подпишут в ближайшие несколько дней, оно будет рассчитано на один сезон.

Писсаро 40 лет. Это будет его 21-й сезон в европейских чемпионатах. В 1999 году он перешел в «Вердер» из перуанского «Альянса Лима» и с тех пор играл в двух чемпионатах: немецкой Бундеслиге и АПЛ.