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    Писарро продлит контракт с «Вердером». Игроку 40 лет 

    Нападающий Клаудио Писарро продлит контракт с «Вердером», сообщается на официальном сайте клуба. Новое соглашение подпишут в ближайшие несколько дней, оно будет рассчитано на один сезон.

    Писсаро 40 лет. Это будет его 21-й сезон в европейских чемпионатах. В 1999 году он перешел в «Вердер» из перуанского «Альянса Лима» и с тех пор играл в двух чемпионатах: немецкой Бундеслиге и АПЛ.

    Источник: Официальный сайт «Вольфсбурга»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5666

      Skull_Boy 16 минут назад

      Глупо отпускать бесплатно Круза и продлевать контракт с пенсом, хотя и 1му 31 год, но был капитаном и основным напом и дебилы оф. сайт Вердера, а не волков

      0
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      Рейтинг: +186

      Parker8 30 минут назад

      Вызывает уважение, молодец Клаудио что в такой прекрасной форме, и Вердер молодцы что доверяют ветерану

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