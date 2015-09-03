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    Писарро в третий раз за карьеру может перейти в «Вердер»

    Нападающий Клаудио Писарро вновь может стать игроком «Вердера». Бременский клуб ведет переговоры с перуанским футболистом.

    Писарро может начать свои выступления за «Вердер» и после закрытия летнего трансферного окна, поскольку в данный момент является свободным агентом. Если он заключит контракт с бременцами, то вернeтся в этот клуб в третий раз за свою карьеру.Писарро выступал за «Вердер» с 1999 по 2001 год и с 2009 по 2012 год. Кроме того, он играл за эту команду на правах аренды с 2008-го по 2009-й.

    Источник: Bild

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    03.09.2015 07:26
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