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    Левандовски вошел в топ-5 бомбардиров Бундеслиги и побил рекорд Писарро

    «Бавария» обыграла «Вольфсбург» со счетом 6:0 в 25 туре чемпионата Германии.

    Нападающий Роберт Левандовски оформил дубль. Общее число его голов на турнире составило 197. Это лучший показатель в истории соревнования среди футболистов не из Германии.

    Прежний рекорд принадлежал экс-форварду мюнхенцев Клаудио Писарро (195), который в возрасте 40 лет выступает за «Вердер».

    «Рад голам в ворота в «Вольфсбурга», против которого мы сыграли отлично. Я доволен положением вещей на данный момент.

    Я очень горд этому достижению. Знаю, что Клаудио еще играет, но я тоже не собираюсь останавливаться. Хочу забивать еще», – сказал 30-летний Левандовски.

    • Поляк забил за «Баварию» 123 гола, 74 – за «Боруссию» (2010-2014).
    • Команда Нико Ковача возглавила чемпионскую гонку.
    • Левандовски вышел на пятое место по количеству голов в истории турнира: Манфред Бургсмюллер (213), Юпп Хайнкес (220), Клуас Фишер (268), Герд Мюллер (365).

    Источник: Официальный сайт Бундеслиги

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    10.03.2019 10:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 марта 2019, 17:02

      Нет Роберт еще принесет Баварии пользу.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24278

      DOCTOR PENALTY 10 марта 2019, 12:23

      Играй как Писарро до 40 лет и все рекорды твои.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 10 марта 2019, 11:19

      Хайнкеса ещё может обойти. Форвард, что надо.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 10 марта 2019, 10:51

      Роберт по итогам сезона выйдет на чистое первое место. А среди немцев кто рекордсмен?

      2
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      ...
      Рейтинг: +23

      four_margaritas > Cules2013 10 марта 2019, 11:00

      Добавили. Спасибо ;)

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