Левандовски вошел в топ-5 бомбардиров Бундеслиги и побил рекорд Писарро

«Бавария» обыграла «Вольфсбург» со счетом 6:0 в 25 туре чемпионата Германии.

Нападающий Роберт Левандовски оформил дубль. Общее число его голов на турнире составило 197. Это лучший показатель в истории соревнования среди футболистов не из Германии.

Прежний рекорд принадлежал экс-форварду мюнхенцев Клаудио Писарро (195), который в возрасте 40 лет выступает за «Вердер».

«Рад голам в ворота в «Вольфсбурга», против которого мы сыграли отлично. Я доволен положением вещей на данный момент.

Я очень горд этому достижению. Знаю, что Клаудио еще играет, но я тоже не собираюсь останавливаться. Хочу забивать еще», – сказал 30-летний Левандовски.