Нет Роберт еще принесет Баварии пользу.
«Бавария» обыграла «Вольфсбург» со счетом 6:0 в 25 туре чемпионата Германии.
Нападающий Роберт Левандовски оформил дубль. Общее число его голов на турнире составило 197. Это лучший показатель в истории соревнования среди футболистов не из Германии.
Прежний рекорд принадлежал экс-форварду мюнхенцев Клаудио Писарро (195), который в возрасте 40 лет выступает за «Вердер».
«Рад голам в ворота в «Вольфсбурга», против которого мы сыграли отлично. Я доволен положением вещей на данный момент.
Я очень горд этому достижению. Знаю, что Клаудио еще играет, но я тоже не собираюсь останавливаться. Хочу забивать еще», – сказал 30-летний Левандовски.
- Поляк забил за «Баварию» 123 гола, 74 – за «Боруссию» (2010-2014).
- Команда Нико Ковача возглавила чемпионскую гонку.
- Левандовски вышел на пятое место по количеству голов в истории турнира: Манфред Бургсмюллер (213), Юпп Хайнкес (220), Клуас Фишер (268), Герд Мюллер (365).