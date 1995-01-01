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    Писарро: «Гвардиола превосходит других тренеров в мышлении и в тактике»

    Бывший форвард «Баварии» и «Челси» Клаудио Писарро рассказал о работе с тренерами Хосепом Гвардиолой и с Жозе Моуринью.

    «С Моуринью я успел поработать лишь три месяца, но и за это время увидел, насколько он в порядке как тренер и как сильно он поддерживает игроков.

    Гвардиола удивил меня своей аналитической работой. Он знает точно, до мельчайших деталей, на каких игроков может рассчитывать и как использовать их в нужный момент.

    Пеп расширил мои горизонты, у него абсолютно другое видение футбола, чем у других тренеров. Он всегда превосходит оппонентов в плане мышления и тактики. Пеп – лучший из всех тренеров, с кем я работал», – заявил нападающий.

    • Писарро выступал за «Челси» в период с 2007 по 2009 год.
    • В «Баварии» перуанец играл с 2001 по 2007-й, а также с 2012 по 2015-го.

    Источник: Weser Kurier

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