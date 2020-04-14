Писарро: «Гвардиола превосходит других тренеров в мышлении и в тактике»

Бывший форвард «Баварии» и «Челси» Клаудио Писарро рассказал о работе с тренерами Хосепом Гвардиолой и с Жозе Моуринью.

«С Моуринью я успел поработать лишь три месяца, но и за это время увидел, насколько он в порядке как тренер и как сильно он поддерживает игроков.

Гвардиола удивил меня своей аналитической работой. Он знает точно, до мельчайших деталей, на каких игроков может рассчитывать и как использовать их в нужный момент.

Пеп расширил мои горизонты, у него абсолютно другое видение футбола, чем у других тренеров. Он всегда превосходит оппонентов в плане мышления и тактики. Пеп – лучший из всех тренеров, с кем я работал», – заявил нападающий.