Микаэль Кретьен Бассер - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Микаэль
|Фамилия
|Кретьен Бассер
|Команда
|Нанси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 июля 1984 (38 лет)
|Рост
|179
|Вес
|75
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Микаэль
|Фамилия
|Кретьен Бассер
|Команда
|Нанси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 июля 1984 (38 лет)
|Рост
|179
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нанси
|13
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.05.2017
|Был в запасе
|Нанси (Нанси)
|3:1
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|14.05.2017
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|2:0
|Нанси (Нанси)
|06.05.2017
|1' -90'
|Нанси (Нанси)
|0:3
|Монако (Монако)
|29.04.2017
|1' -90'
|Метц (Метц)
|2:1
|Нанси (Нанси)
|21.04.2017
|1' -90'
|Нанси (Нанси)
|0:0
|Марсель (Марсель)
|15.04.2017
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|3:1
|Нанси (Нанси)
|08.04.2017
|1' -90'
|Нанси (Нанси)
|3:0
|Ренн (Ренн)
|31.03.2017
|1' -90'
|Генгам (Генгам)
|1:0
|Нанси (Нанси)
|18.03.2017
|Был в запасе
|Нанси (Нанси)
|2:3
|Лорьян (Лорьян)
|04.03.2017
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|1:0
|Нанси (Нанси)
|05.11.2016
|1' -69'
|Монако (Монако)
|6:0
|Нанси (Нанси)
|29.10.2016
|1' -90'
|Нанси (Нанси)
|2:0
|Кан (Кан)
|22.10.2016
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|1:1
|Нанси (Нанси)
|15.10.2016
|1' -90'
|Нанси (Нанси)
|1:2
|ПСЖ (Париж)
|01.10.2016
|1' -84'
|Лилль (Лилль)
|1:0
|Нанси (Нанси)
|25.09.2016
|1' -74'
|Нанси (Нанси)
|0:1
|Ницца (Ницца)
|21.09.2016
|1' -90'
|Бастия (Бастия)
|0:0
|Нанси (Нанси)