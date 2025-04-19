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Hamdi Akujobi - статистика

Завершил карьеру
#20 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Алмере Сити
28
1
1
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Херенвен
2 : 1
19.04.2025
Алмере Сити
1' - 28'
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
ПСВ
5 : 0
12.04.2025
Алмере Сити
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Виллем II
0 : 2
29.03.2025
Алмере Сити
1' - 46'
35'
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Алмере Сити
1 : 1
14.03.2025
НАК Бреда
1' - 90'
40'
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
Алмере Сити
0 : 1
02.03.2025
Аякс
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Фейеноорд
2 : 1
22.02.2025
Алмере Сити
1' - 87'
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
НЕК
2 : 2
16.02.2025
Алмере Сити
1' - 90'
74'
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Утрехт
0 : 1
09.02.2025
Алмере Сити
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Алмере Сити
1 : 4
02.02.2025
РКС Ваалвейк
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Алмере Сити
0 : 2
19.01.2025
Хераклес
1' - 90'
17'
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Гронинген
0 : 0
12.01.2025
Алмере Сити
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Алмере Сити
3 : 0
21.12.2024
Херенвен
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Аякс
3 : 0
15.12.2024
Алмере Сити
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Алмере Сити
1 : 3
08.12.2024
Утрехт
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НАК Бреда
1 : 0
30.11.2024
Алмере Сити
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 0
23.11.2024
Алмере Сити
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Алмере Сити
1 : 4
10.11.2024
Фейеноорд
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
РКС Ваалвейк
2 : 0
03.11.2024
Алмере Сити
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Алмере Сити
1 : 0
25.10.2024
НЕК
1' - 85'
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
2 : 2
19.10.2024
Алмере Сити
1' - 90'
8'
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Алмере Сити
0 : 1
04.10.2024
Виллем II
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Зволле
1 : 0
29.09.2024
Алмере Сити
1' - 90'
73'
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Алмере Сити
0 : 5
22.09.2024
Твенте
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Хераклес
0 : 0
15.09.2024
Алмере Сити
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Алмере Сити
1 : 1
31.08.2024
Гронинген
1' - 90'
18'
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Алмере Сити
1 : 7
24.08.2024
ПСВ
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Фортуна
3 : 0
16.08.2024
Алмере Сити
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Алмере Сити
0 : 1
10.08.2024
АЗ Алкмаар
59' - 90'
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