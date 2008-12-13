|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монако
|7
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.03.2009
|46' -90'
|Ницца (Ницца)
|0:0
|Монако (Монако)
|01.03.2009
|46' -90'
|Монако (Монако)
|2:2
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|22.02.2009
|41' -90'
|Лилль (Лилль)
|2:1
|Монако (Монако)
|15.02.2009
|1' -90'
|Монако (Монако)
|0:1
|Марсель (Марсель)
|07.02.2009
|1' -88'
|Лорьян (Лорьян)
|1:1
|Монако (Монако)
|31.01.2009
|46' -90'
|Монако (Монако)
|1:0
|Гренобль (Гренобль)
|68'
|18.01.2009
|84' -90'
|Кан (Кан)
|2:2
|Монако (Монако)
|10.01.2009
|1' -90'
|Монако (Монако)
|1:2
|Нант (Нант)
|86'
|21.12.2008
|1' -75'
|Монако (Монако)
|3:4
|Бордо (Бордо)
|44' 50'
|13.12.2008
|1' -90'
|Валансьен (Валансьен)
|3:1
|Монако (Монако)
|07.12.2008
|1' -63'
|Монако (Монако)
|1:1
|Сошо (Монбельяр)
|29.11.2008
|1' -90'
|Осер (Осер)
|0:1
|Монако (Монако)
|23.11.2008
|1' -90'
|Монако (Монако)
|3:0
|Ле Ман (Ле Ман)
|53'
|16.11.2008
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|2:1
|Монако (Монако)
|08.11.2008
|1' -90'
|Монако (Монако)
|0:1
|Лион (Лион)
|02.11.2008
|1' -90'
|Гавр (Гавр)
|2:3
|Монако (Монако)
|29.10.2008
|1' -90'
|Монако (Монако)
|3:1
|Нанси (Нанси)
|25.10.2008
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|0:0
|Монако (Монако)
|05.10.2008
|1' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|2:0
|Монако (Монако)
|30.08.2008
|1' -90'
|Гренобль (Гренобль)
|1:0
|Монако (Монако)
|16.08.2008
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|1:1
|Монако (Монако)
|09.08.2008
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|1:0
|ПСЖ (Париж)