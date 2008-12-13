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    Александр Ликата - статистика

    Нападающий
    Имя Александр
    Фамилия Ликата
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 января 1984 (39 лет)
    Рост 178
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Монако 7 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.03.2009 46' -90' Ницца (Ницца) 0:0 Монако (Монако)
    01.03.2009 46' -90' Монако (Монако) 2:2 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    22.02.2009 41' -90' Лилль (Лилль) 2:1 Монако (Монако)
    15.02.2009 1' -90' Монако (Монако) 0:1 Марсель (Марсель)
    07.02.2009 1' -88' Лорьян (Лорьян) 1:1 Монако (Монако)
    31.01.2009 46' -90' Монако (Монако) 1:0 Гренобль (Гренобль)
    68'
    18.01.2009 84' -90' Кан (Кан) 2:2 Монако (Монако)
    10.01.2009 1' -90' Монако (Монако) 1:2 Нант (Нант)
    86'
    21.12.2008 1' -75' Монако (Монако) 3:4 Бордо (Бордо)
    44' 50'
    13.12.2008 1' -90' Валансьен (Валансьен) 3:1 Монако (Монако)
    07.12.2008 1' -63' Монако (Монако) 1:1 Сошо (Монбельяр)
    29.11.2008 1' -90' Осер (Осер) 0:1 Монако (Монако)
    23.11.2008 1' -90' Монако (Монако) 3:0 Ле Ман (Ле Ман)
    53'
    16.11.2008 1' -90' Ренн (Ренн) 2:1 Монако (Монако)
    08.11.2008 1' -90' Монако (Монако) 0:1 Лион (Лион)
    02.11.2008 1' -90' Гавр (Гавр) 2:3 Монако (Монако)
    29.10.2008 1' -90' Монако (Монако) 3:1 Нанси (Нанси)
    25.10.2008 1' -90' Тулуза (Тулуза) 0:0 Монако (Монако)
    05.10.2008 1' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 2:0 Монако (Монако)
    30.08.2008 1' -90' Гренобль (Гренобль) 1:0 Монако (Монако)
    16.08.2008 Был в запасе Нант (Нант) 1:1 Монако (Монако)
    09.08.2008 Был в запасе Монако (Монако) 1:0 ПСЖ (Париж)
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