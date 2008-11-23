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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Ле-Ман
Монако - Ле-Ман: обзор матча 23 ноября 2008
Монако
23.11.2008, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 15 тур
3 : 0
Завершен
Ле-Ман
49'
А. Алонсо
53'
А. Ликата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Ле-Ман
Замена
Й. Молло
️️️️
А. Алонсо
Замена
Ф. Аду
️️️️
А. Ликата
Замена
Р. Лама
️️️️
М. Майга
Замена
Д. Перес
️️️️
К. Мерием
Замена
С. Бухур
️️️️
Л. Бааль
Замена
Ф. Стремстад
️️️️
Э. Ле Таллек
ГОЛ! 2:0!
А. Ликата
ГОЛ! 1:0!
А. Алонсо
15'
Желтая карточка
М. Кутадье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
30
Флавио Рома
ВР
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
12
Адриано
ПЗ
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
14
Камиль Мерием
ЦП
27
Никола Покривац
ЦП
8
Алехандро Алонсо
ПП
10
Александр Ликата
ПП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Гомес
Ле-Ман
16
Йоанн Пеле
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
2
Антонио Жедер
ЛЗ
13
Сирияк Лувьон
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
8
Фредерик Томас
ОП
6
Матье Кутадье
ЦП
22
Торстен Хельстад
ЦФ
20
Модибо Майга
ЦФ
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
Монако
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
89
Йоан Молло
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
27
Йерко Леко
ЦП
99
Хуан Пабло Пино
АП
0
Фредди Аду
ЦФ
Ле-Ман
16
Родольф Рош
ВР
26
Самуэль Бухур
ЛЗ
19
Грегори Сердан
ЦЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
7
Фредрик Стремстад
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
2-5-1
30
Рома
20
Модесто
12
Адриано
8
Алонсо
19
Госсо
14
Мерием
27
Покривац
10
Ликата
30
Пак Чу-Юн
3-1-1-1-3
16
Пеле
24
Бааль
13
Лувьон
2
Жедер
8
Томас
6
Кутадье
27
Жервиньо
14
Ле Таллек
20
Майга
22
Хельстад
8
Алонсо
89
Молло
89
Молло
8
Алонсо
14
Мерием
15
Перес
15
Перес
14
Мерием
10
Ликата
0
Аду
0
Аду
10
Ликата
14
Ле Таллек
7
Стремстад
7
Стремстад
14
Ле Таллек
24
Бааль
26
Бухур
26
Бухур
24
Бааль
20
Майга
14
Лама
14
Лама
20
Майга
Остались в запасе
Монако
Ле-Ман
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
27
Йерко Леко
ЦП
99
Хуан Пабло Пино
АП
Главный тренер
Рикарду Гомес
16
Родольф Рош
ВР
19
Грегори Сердан
ЦЗ
14
Матье Доссеви
ЦП
Остались в запасе
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
27
Йерко Леко
ЦП
99
Хуан Пабло Пино
АП
Остались в запасе
16
Родольф Рош
ВР
19
Грегори Сердан
ЦЗ
14
Матье Доссеви
ЦП
Главный тренер
Рикарду Гомес
Статистика матча Монако - Ле-Ман
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
10.10.2026
Ле-Ман
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Стадион:
Луи II
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