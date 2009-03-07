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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Монако
Ницца - Монако: обзор матча 07 марта 2009
Ницца
07.03.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 27 тур
0 : 0
Завершен
Монако
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Монако
Замена
Ж. Сабле
️️️️
Э. Фаэ
Желтая карточка
Э. Фаэ
Замена
Адеилсон
️️️️
Х. Бамого
Замена
А. Модест
️️️️
М. Траоре
Замена
Н. Н'Кулу
️️️️
Й. Молло
Вторая желтая
С. Монгонгю
Желтая карточка
С. Монгонгю
Желтая карточка
Й. Леко
Замена
С. Гакпе
️️️️
Ф. Нимани
Замена
А. Ликата
️️️️
Л. Аруна
Желтая карточка
И. Лоло
16'
Желтая карточка
Ж. Госсо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Давид Оспина
ВР
0
Венсан Оньон
ЦЗ
4
Онуекачи Апам
ЦЗ
5
Седрик Канте
ЦЗ
0
Ольвие Эшуафни
ПЗ
8
Махамане Траоре
ОП
0
Сириль Роль
ЦП
14
Эмерс Фаэ
ЦП
8
Давид Эльебюик
ЦП
21
Хабиб Бамого
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
25
Лукман Аруна
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
27
Йерко Леко
ЦП
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
88
Фредерик Нимани
ЦФ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Гомес
Ницца
0
Лионель Летизи
ВР
0
Жеральд Сид
ЦЗ
19
Сирил Женешам
ЦП
15
Кафумба Кулибали
ЦП
27
Жульен Сабле
ПП
0
Адеилсон
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Монако
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
12
Адриано
ПЗ
27
Никола Покривац
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
10
Александр Ликата
ПП
6
Серж Гакпе
ЦФ
4-1-3-2
1
Оспина
0
Оньон
4
Апам
5
Канте
0
Эшуафни
8
Траоре
0
Роль
14
Фаэ
8
Эльебюик
14
Реми
21
Бамого
3-4-2
16
Руффье
27
Монгонгю
20
Модесто
5
Лоло
89
Молло
27
Леко
19
Госсо
25
Аруна
30
Пак Чу-Юн
88
Нимани
21
Бамого
0
Адеилсон
0
Адеилсон
21
Бамого
14
Фаэ
27
Сабле
27
Сабле
14
Фаэ
8
Траоре
27
Модест
27
Модест
8
Траоре
89
Молло
63
Н'Кулу
63
Н'Кулу
89
Молло
25
Аруна
10
Ликата
10
Ликата
25
Аруна
88
Нимани
6
Гакпе
6
Гакпе
88
Нимани
Остались в запасе
Ницца
Монако
0
Лионель Летизи
ВР
0
Жеральд Сид
ЦЗ
19
Сирил Женешам
ЦП
15
Кафумба Кулибали
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
12
Адриано
ПЗ
27
Никола Покривац
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
Главный тренер
Рикарду Гомес
Остались в запасе
0
Лионель Летизи
ВР
0
Жеральд Сид
ЦЗ
19
Сирил Женешам
ЦП
15
Кафумба Кулибали
ЦП
Остались в запасе
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
12
Адриано
ПЗ
27
Никола Покривац
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Рикарду Гомес
Статистика матча Ницца - Монако
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Муниципал Дю Рэй
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