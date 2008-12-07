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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Сошо
Монако - Сошо: обзор матча 07 декабря 2008
Монако
07.12.2008, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 17 тур
1 : 1
Завершен
Сошо
20'
А. Алонсо
9'
Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Сошо
Желтая карточка
О. Даф
Замена
Ж. Туласн
️️️️
Д. Перки
Желтая карточка
Н. Покривац
Замена
Ф. Аду
️️️️
А. Алонсо
Замена
Х. Пабло Пино
️️️️
Ж. Госсо
Желтая карточка
П. Чу-Юн
Замена
С. Прива
️️️️
Сантос
Замена
Й. Молло
️️️️
А. Ликата
Желтая карточка
А. Алонсо
Желтая карточка
Адриано
Желтая карточка
О. Томас
Желтая карточка
Т. Ришер
Замена
Р. Будебуз
️️️️
С. Дальма
ГОЛ! 1:1!
А. Алонсо
20'
ГОЛ! 0:1!
Сантос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
12
Адриано
ПЗ
27
Никола Покривац
ЦП
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
14
Камиль Мерием
ЦП
10
Александр Ликата
ПП
8
Алехандро Алонсо
ПП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Гомес
Сошо
16
Тедди Ришер
ВР
25
Омар Даф
ЛЗ
5
Боян Йокич
ЛЗ
0
Оливье Томас
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
5
Рабиу Афолаби
ЦЗ
10
Стефан Дальма
ЦП
14
Ромейн Пито
ЦП
0
Сантос
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Монако
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
15
Диего Перес
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
27
Йерко Леко
ЦП
99
Хуан Пабло Пино
АП
0
Фредди Аду
ЦФ
Сошо
1
Маттью Дрейер
ВР
7
Жоффрей Туласн
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
20
Эдуард Бутен
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
0
Микаэль Изабей
ПП
11
Слоан Прива
ЦФ
2-5-1
16
Тюрам-Ульен
20
Модесто
12
Адриано
10
Ликата
27
Покривац
19
Госсо
14
Мерием
8
Алонсо
30
Пак Чу-Юн
3-2-2-2
16
Ришер
24
Перки
50
Карлао
5
Афолаби
25
Даф
5
Йокич
10
Дальма
14
Пито
9
Эрдинг
0
Сантос
10
Ликата
89
Молло
89
Молло
10
Ликата
19
Госсо
99
Пино
99
Пино
19
Госсо
8
Алонсо
0
Аду
0
Аду
8
Алонсо
24
Перки
7
Туласн
7
Туласн
24
Перки
10
Дальма
10
Будебуз
10
Будебуз
10
Дальма
0
Сантос
11
Прива
11
Прива
0
Сантос
Остались в запасе
Монако
Сошо
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
15
Диего Перес
ЦП
27
Йерко Леко
ЦП
Главный тренер
Рикарду Гомес
1
Маттью Дрейер
ВР
15
Марвин Мартен
ЦП
20
Эдуард Бутен
ЦП
0
Микаэль Изабей
ПП
Остались в запасе
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
15
Диего Перес
ЦП
27
Йерко Леко
ЦП
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
15
Марвин Мартен
ЦП
20
Эдуард Бутен
ЦП
0
Микаэль Изабей
ПП
Главный тренер
Рикарду Гомес
Статистика матча Монако - Сошо
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Луи II
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