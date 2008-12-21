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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Бордо
Монако - Бордо: обзор матча 21 декабря 2008
Монако
21.12.2008, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 19 тур
3 : 4
Завершен
Бордо
44'
А. Ликата
50'
А. Ликата
52'
М. Шамах
66'
А. Диарра
87'
М. Шамах
89'
Ф. Кавенаги
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Бордо
Желтая карточка
Ф. Кавенаги
ГОЛ! 2:4!
Ф. Кавенаги
Пас отдал
Й. Гуркюфф
Желтая карточка
М. Шамах
ГОЛ! 2:3!
М. Шамах
Пас отдал
Й. Гуркюфф
Замена
Ф. Нимани
️️️️
Ж. Госсо
Желтая карточка
Ф. Аду
Замена
Ф. Аду
️️️️
А. Ликата
Замена
Й. Гуффран
️️️️
М. Планюс
Замена
Д. Перес
️️️️
К. Мерием
ГОЛ! 2:2!
А. Диарра
Желтая карточка
Д. Белльон
ГОЛ! 2:1!
М. Шамах
ГОЛ! 2:0!
А. Ликата
Замена
М. Шамах
️️️️
А. Траоре
Замена
Жуссие
️️️️
Фернандо
Желтая карточка
Й. Молло
+1
ГОЛ! 1:0!
А. Ликата
Желтая карточка
М. Шальме
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЛЗ
26
Винсан Муратори
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
19
Жан-Жак Госсо
ЛП
89
Йоан Молло
ЦП
14
Камиль Мерием
ЦП
10
Александр Ликата
ПП
Главный тренер
Рикарду Гомес
Бордо
16
Ульрих Раме
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
21
Матье Шальме
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
27
Марк Планюс
ПЗ
12
Алу Диарра
ЛП
6
Фернандо
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
7
Абду Траоре
ПП
11
Давид Белльон
ЦФ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Монако
15
Диего Перес
ЦП
0
Фредди Аду
ЦФ
20
Янник Сагбо
ЦФ
88
Фредерик Нимани
ЦФ
Бордо
28
Матье Валверде
ВР
2
Диего Пласенте
ЦЗ
17
Вендел
ЛП
20
Жуссие
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
3-4
16
Руффье
63
Н'Кулу
26
Муратори
27
Монгонгю
19
Госсо
89
Молло
14
Мерием
10
Ликата
4-4-2
16
Раме
27
Планюс
21
Шальме
20
Диавара
0
Жюрьетти
7
Траоре
6
Фернандо
8
Гуркюфф
12
Диарра
79
Кавенаги
11
Белльон
14
Мерием
15
Перес
15
Перес
14
Мерием
10
Ликата
0
Аду
0
Аду
10
Ликата
19
Госсо
88
Нимани
88
Нимани
19
Госсо
6
Фернандо
20
Жуссие
20
Жуссие
6
Фернандо
27
Планюс
94
Гуффран
94
Гуффран
27
Планюс
7
Траоре
27
Шамах
27
Шамах
7
Траоре
Остались в запасе
Монако
Бордо
20
Янник Сагбо
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Гомес
28
Матье Валверде
ВР
2
Диего Пласенте
ЦЗ
17
Вендел
ЛП
32
Габриэль Обертан
ПП
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
20
Янник Сагбо
ЦФ
Остались в запасе
28
Матье Валверде
ВР
2
Диего Пласенте
ЦЗ
17
Вендел
ЛП
32
Габриэль Обертан
ПП
Главный тренер
Рикарду Гомес
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Монако - Бордо
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
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