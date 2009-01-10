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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Нант
Монако - Нант: обзор матча 10 января 2009
Монако
10.01.2009, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 20 тур
1 : 2
Завершен
Нант
86'
А. Ликата
1'
О. Капуэ
5'
М. Багайоко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Нант
Замена
️️️️
О. Капуэ
ГОЛ! 1:2!
А. Ликата
Замена
Г. Муллек
️️️️
Д. Абдун
Замена
Я. Сагбо
️️️️
С. Монгонгю
Красная карточка
М. Багайоко
Замена
Р. Фати
️️️️
Д. Де Фрейтас
Замена
Д. Бакар
️️️️
С. Гакпе
Замена
Й. Молло
️️️️
Н. Покривац
Желтая карточка
А. Алонсо
Желтая карточка
И. Таль
ГОЛ! 0:2!
М. Багайоко
1'
ГОЛ! 0:1!
О. Капуэ
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
12
Адриано
ПЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
27
Никола Покривац
ЦП
14
Камиль Мерием
ЦП
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
8
Алехандро Алонсо
ПП
10
Александр Ликата
ПП
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Гомес
Нант
16
Жером Алонсо
ВР
2
Ибрахим Таль
ЛЗ
26
Реми Мареваль
ЦЗ
32
Жан-Жак Пьер
ЦЗ
17
Йоанн Пулар
ЦЗ
9
Фредерик Да Роша
ЛП
10
Орельен Капуэ
ОП
18
Давид Де Фрейтас
ЦП
93
Джамель Абдун
ЦФ
49
Мамаду Багайоко
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Монако
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
19
Патрик Мюллер
ЦЗ
89
Йоан Молло
ЦП
21
Джамель Бакар
ЦФ
88
Фредерик Нимани
ЦФ
20
Янник Сагбо
ЦФ
Нант
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
2
Дуглау
ЦЗ
6
Гийом Муллек
ЦЗ
6
Лоик Гийон
ЦП
91
Рикардо Фати
ЦП
4-5-1
16
Руффье
26
Муратори
12
Адриано
63
Н'Кулу
27
Монгонгю
8
Алонсо
27
Покривац
14
Мерием
19
Госсо
10
Ликата
6
Гакпе
4-1-2-2
16
Алонсо
26
Мареваль
32
Пьер
17
Пулар
2
Таль
10
Капуэ
18
Де Фрейтас
9
Да Роша
49
Багайоко
93
Абдун
6
Гакпе
21
Бакар
21
Бакар
6
Гакпе
27
Покривац
89
Молло
89
Молло
27
Покривац
27
Монгонгю
20
Сагбо
20
Сагбо
27
Монгонгю
93
Абдун
6
Муллек
6
Муллек
93
Абдун
18
Де Фрейтас
91
Фати
91
Фати
18
Де Фрейтас
Остались в запасе
Монако
Нант
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
19
Патрик Мюллер
ЦЗ
88
Фредерик Нимани
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Гомес
2
Дуглау
ЦЗ
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
6
Лоик Гийон
ЦП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Остались в запасе
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
19
Патрик Мюллер
ЦЗ
88
Фредерик Нимани
ЦФ
Остались в запасе
2
Дуглау
ЦЗ
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
6
Лоик Гийон
ЦП
Главный тренер
Рикарду Гомес
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Монако - Нант
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Пула
(Шартьели)
Стадион:
Луи II
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