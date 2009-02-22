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    Грегори Малицки - статистика

    Вратарь
    Имя Грегори
    Фамилия Малицки
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 23 ноября 1973 (49 лет)
    Рост 188
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лилль 14 -13 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.05.2009 1' -90' Лорьян (Лорьян) 3:1 Лилль (Лилль)
    26.04.2009 1' -90' Лилль (Лилль) 1:2 Марсель (Марсель)
    18.04.2009 1' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 2:1 Лилль (Лилль)
    12.04.2009 1' -90' Лилль (Лилль) 0:0 ПСЖ (Париж)
    04.04.2009 1' -90' Нант (Нант) 0:2 Лилль (Лилль)
    21.03.2009 1' -90' Лилль (Лилль) 2:1 Гренобль (Гренобль)
    14.03.2009 1' -90' Кан (Кан) 0:1 Лилль (Лилль)
    07.03.2009 1' -90' Лилль (Лилль) 2:0 Лион (Лион)
    28.02.2009 1' -90' Валансьен (Валансьен) 2:0 Лилль (Лилль)
    76'
    22.02.2009 1' -90' Лилль (Лилль) 2:1 Монако (Монако)
    17.02.2009 1' -90' Ле Ман (Ле Ман) 0:0 Лилль (Лилль)
    14.02.2009 1' -90' Осер (Осер) 2:0 Лилль (Лилль)
    07.02.2009 1' -90' Лилль (Лилль) 3:2 Сошо (Монбельяр)
    01.02.2009 1' -90' Бордо (Бордо) 2:2 Лилль (Лилль)
    18.01.2009 1' -90' Лилль (Лилль) 1:0 Ренн (Ренн)
    20.12.2008 1' -90' Лилль (Лилль) 3:1 Гавр (Гавр)
    14.12.2008 1' -90' Ницца (Ницца) 0:1 Лилль (Лилль)
    29.11.2008 1' -90' Лилль (Лилль) 1:1 Лорьян (Лорьян)
    23.11.2008 1' -90' Марсель (Марсель) 2:2 Лилль (Лилль)
    87'
    15.11.2008 1' -90' Лилль (Лилль) 3:0 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    09.11.2008 1' -90' ПСЖ (Париж) 1:0 Лилль (Лилль)
    01.11.2008 1' -90' Лилль (Лилль) 2:0 Нант (Нант)
    29.10.2008 1' -90' Гренобль (Гренобль) 0:0 Лилль (Лилль)
    25.10.2008 1' -90' Лилль (Лилль) 2:2 Кан (Кан)
    18.10.2008 1' -90' Лион (Лион) 2:2 Лилль (Лилль)
    04.10.2008 1' -90' Лилль (Лилль) 1:0 Валансьен (Валансьен)
    28.09.2008 1' -90' Монако (Монако) 0:2 Лилль (Лилль)
    20.09.2008 1' -90' Лилль (Лилль) 3:2 Осер (Осер)
    14.09.2008 1' -90' Сошо (Монбельяр) 1:1 Лилль (Лилль)
    31.08.2008 1' -90' Лилль (Лилль) 2:1 Бордо (Бордо)
    24.08.2008 1' -90' Ренн (Ренн) 2:1 Лилль (Лилль)
    16.08.2008 1' -90' Лилль (Лилль) 1:3 Ле Ман (Ле Ман)
    09.08.2008 1' -90' Нанси (Нанси) 0:0 Лилль (Лилль)
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