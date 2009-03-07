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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Лион
Лилль - Лион: обзор матча 07 марта 2009
Лилль
07.03.2009, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 27 тур
2 : 0
Завершен
Лион
60'
Р. Виттек
89'
М. Бастос
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Лион
ГОЛ! 2:0!
М. Бастос
Пас отдал
Р. Виттек
Желтая карточка
Крис
Замена
О. Шеджу
️️️️
Л. Обраньяк
Замена
Я. Тафе
️️️️
Жуниньо
ГОЛ! 1:0!
Р. Виттек
Пас отдал
М. Бастос
Замена
Э. Азар
️️️️
Й. Кабай
Замена
Эдерсон
️️️️
К. Бензема
Замена
Р. Виттек
️️️️
П. Фро
Желтая карточка
А. Рами
Желтая карточка
Ж. Макун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Грегори Малицки
ВР
5
Николя Плестан
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
19
Эмерсон
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
24
Рио Мавуба
(К)
ЛП
29
Йоан Кабай
ЦП
11
Пьер-Ален Фро
ПП
7
Мишел Бастос
ЦФ
7
Людовик Обраньяк
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
24
Матье Бодмер
ЛЗ
6
Фабио Гроссо
ЦЗ
3
Крис
ЦЗ
29
Франсуа Клер
ПЗ
28
Жереми Тулалан
ЛП
17
Жан Макун
ЦП
19
Жуниньо
(К)
ЦП
19
Сезар Дельгадо
ПП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Лилль
16
Людовик Бутель
ВР
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
6
Стефан Дюмон
ЦП
9
Николя Фоверг
ЦФ
33
Роберт Виттек
ЦФ
Лион
89
Ламин Гассама
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
15
Миралем Пьянич
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
9
Яннис Тафе
ЦФ
4-3-2
1
Малицки
5
Плестан
23
Рами
19
Эмерсон
26
Дебюши
24
Мавуба
29
Кабай
11
Фро
7
Обраньяк
7
Бастос
4-4-1
1
Веркутр
29
Клер
6
Гроссо
3
Крис
24
Бодмер
19
Дельгадо
17
Макун
19
Жуниньо
28
Тулалан
9
Бензема
7
Обраньяк
27
Шеджу
27
Шеджу
7
Обраньяк
29
Кабай
10
Азар
10
Азар
29
Кабай
11
Фро
33
Виттек
33
Виттек
11
Фро
19
Жуниньо
9
Тафе
9
Тафе
19
Жуниньо
9
Бензема
10
Эдерсон
10
Эдерсон
9
Бензема
Остались в запасе
Лилль
Лион
16
Людовик Бутель
ВР
25
Джерри Вандам
ПЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
9
Николя Фоверг
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
89
Ламин Гассама
ЦЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
16
Людовик Бутель
ВР
25
Джерри Вандам
ПЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
9
Николя Фоверг
ЦФ
Остались в запасе
89
Ламин Гассама
ЦЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Лилль - Лион
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Саид Эннжими
(Касабланка)
Стадион:
Лилль-Метрополь
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:55 (прямая)
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