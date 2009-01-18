Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Ренн
Лилль - Ренн: обзор матча 18 января 2009
Лилль
18.01.2009, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 21 тур
1 : 0
Завершен
Ренн
75'
Н. Фоверг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Ренн
Вторая желтая
Б. Шейру
Замена
С. Дюмон
️️️️
Й. Кабай
ГОЛ! 1:0!
Н. Фоверг
Замена
Н. Фоверг
️️️️
П. Фро
Замена
А. Гьян
️️️️
М. Пажис
Желтая карточка
М. Пажис
Желтая карточка
Эмерсон
Замена
Ф. Берья
️️️️
М. Дебюши
Травма
М. Дебюши
Желтая карточка
С. Мбиа
Желтая карточка
Б. Шейру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Грегори Малицки
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
5
Николя Плестан
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
11
Пьер-Ален Фро
ПП
7
Людовик Обраньяк
ЦФ
24
Рио Мавуба
(К)
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
13
Петтер Ханссон
(К)
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ПЗ
0
Бруно Шейру
ЛП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
0
Микаэль Пажис
ПП
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Лилль
16
Людовик Бутель
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
23
Грегори Таффоро
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
6
Стефан Дюмон
ЦП
9
Николя Фоверг
ЦФ
33
Роберт Виттек
ЦФ
Ренн
30
Шейх Н'Диайе
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
0
Люсьен Обе
ПЗ
6
Жером Лерой
ЛП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
4-3-2
1
Малицки
19
Эмерсон
23
Рами
5
Плестан
26
Дебюши
7
Бастос
29
Кабай
11
Фро
24
Мавуба
7
Обраньяк
3-4-1
1
Дюшез
12
Мангане
13
Ханссон
3
Боканегра
0
Пажис
18
Лемуан
25
Мбиа
0
Шейру
7
Бриан
26
Дебюши
18
Берья
18
Берья
26
Дебюши
29
Кабай
6
Дюмон
6
Дюмон
29
Кабай
11
Фро
9
Фоверг
9
Фоверг
11
Фро
6
Лерой
6
Лерой
0
Пажис
3
Гьян
3
Гьян
0
Пажис
Остались в запасе
Лилль
Ренн
16
Людовик Бутель
ВР
23
Грегори Таффоро
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
33
Роберт Виттек
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
30
Шейх Н'Диайе
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
0
Люсьен Обе
ПЗ
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
Главный тренер
Ги Лякомб
Остались в запасе
16
Людовик Бутель
ВР
23
Грегори Таффоро
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
33
Роберт Виттек
ЦФ
Остались в запасе
30
Шейх Н'Диайе
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
0
Люсьен Обе
ПЗ
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Ги Лякомб
Статистика матча Лилль - Ренн
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Жан-Шарль Койлье
(Сент-Квентин)
Стадион:
Лилль-Метрополь
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:55 (прямая)
Новости команд
Все
Лилль
Ренн
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «Буде-Глимт» и «Лилля» на победу в матче 4 тура
2 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Лига 1 Франции: шансы «Ниццы» и «Ренна» на победу в матче 9-го тура
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+