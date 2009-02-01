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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Лилль
Бордо - Лилль: обзор матча 01 февраля 2009
Бордо
01.02.2009, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 22 тур
2 : 2
Завершен
Лилль
16'
Д. Белльон
61'
Й. Гуркюфф
50'
Л. Обраньяк
59'
А. Рами
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Лилль
Замена
Э. Азар
️️️️
М. Бастос
Замена
Й. Гуффран
️️️️
Д. Белльон
Замена
С. Дюмон
️️️️
Й. Кабай
Замена
️️️️
Фернандо
Желтая карточка
Й. Кабай
Замена
Н. Фоверг
️️️️
П. Фро
ГОЛ! 2:2!
Й. Гуркюфф
ГОЛ! 1:2!
А. Рами
Пас отдал
П. Фро
ГОЛ! 1:1!
Л. Обраньяк
Желтая карточка
А. Диарра
Желтая карточка
Й. Гуркюфф
ГОЛ! 1:0!
Д. Белльон
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Ульрих Раме
ВР
12
Алу Диарра
ЛЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
21
Энрике
ЦЗ
14
Бенуа Тремулинас
ПЗ
17
Вендел
ЛП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
21
Матье Шальме
ЦП
20
Жуссие
ПП
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
11
Давид Белльон
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Лилль
1
Грегори Малицки
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
5
Николя Плестан
ЦЗ
18
Франк Берья
ПЗ
24
Рио Мавуба
ЛП
29
Йоан Кабай
ЦП
7
Мишел Бастос
ПП
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
7
Людовик Обраньяк
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Бордо
28
Матье Валверде
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
2
Диего Пласенте
ЦЗ
6
Фернандо
ЦП
7
Абду Траоре
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Лилль
16
Людовик Бутель
ВР
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
23
Грегори Таффоро
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
6
Стефан Дюмон
ЦП
9
Николя Фоверг
ЦФ
33
Роберт Виттек
ЦФ
4-4-2
16
Раме
12
Диарра
20
Диавара
21
Энрике
14
Тремулинас
17
Вендел
8
Гуркюфф
21
Шальме
20
Жуссие
11
Белльон
79
Кавенаги
4-3-2
1
Малицки
18
Берья
23
Рами
5
Плестан
19
Эмерсон
7
Бастос
29
Кабай
24
Мавуба
7
Обраньяк
11
Фро
6
Фернандо
6
Фернандо
11
Белльон
94
Гуффран
94
Гуффран
11
Белльон
29
Кабай
6
Дюмон
6
Дюмон
29
Кабай
7
Бастос
10
Азар
10
Азар
7
Бастос
11
Фро
9
Фоверг
9
Фоверг
11
Фро
Остались в запасе
Бордо
Лилль
28
Матье Валверде
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
2
Диего Пласенте
ЦЗ
7
Абду Траоре
ЦП
Главный тренер
Лоран Блан
16
Людовик Бутель
ВР
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
23
Грегори Таффоро
ЦЗ
33
Роберт Виттек
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
28
Матье Валверде
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
2
Диего Пласенте
ЦЗ
7
Абду Траоре
ЦП
Остались в запасе
16
Людовик Бутель
ВР
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
23
Грегори Таффоро
ЦЗ
33
Роберт Виттек
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Бордо - Лилль
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Лоран Дюамель
(Руан)
Стадион:
Шабан Дельма
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 18:55 (прямая)
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