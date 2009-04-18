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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Лилль
Сент-Этьен - Лилль: обзор матча 18 апреля 2009
Сент-Этьен
18.04.2009, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 32 тур
2 : 1
Завершен
Лилль
52'
Илан
66'
Б. Гомис
73'
Н. Фоверг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Лилль
Замена
Э. Ривьер
️️️️
К. Миральяс
ГОЛ! 2:1!
Н. Фоверг
Пас отдал
М. Бастос
Замена
П. Абдулай Кулибали
️️️️
Ж. Жано
ГОЛ! 2:0!
Б. Гомис
Пас отдал
К. Миральяс
ГОЛ! 1:0!
Илан
Пас отдал
Б. Гомис
Желтая карточка
Илан
Желтая карточка
К. Миральяс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
20
Эфстатиос Тавларидис
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
8
Кристоф Ландрен
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
25
Илан
ЦФ
Главный тренер
Лоран Руссе
Лилль
1
Грегори Малицки
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
23
Грегори Таффоро
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
5
Николя Плестан
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Сент-Этьен
40
Папе Абдулай Кулибали
ВР
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
28
Дайсуке Мацуи
ЦП
17
Йоан Откер
ЦП
5
Себастьен Гракс
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Лилль
16
Людовик Бутель
ВР
25
Джерри Вандам
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
6
Стефан Дюмон
ЦП
33
Роберт Виттек
ЦФ
9
Николя Фоверг
ЦФ
4-3-3
40
Жано
20
Тавларидис
27
Варро
29
Беналуан
35
Дабо
8
Ландрен
55
Машаду
8
Матюиди
25
Илан
87
Миральяс
18
Гомис
3-2-4-1
1
Малицки
23
Таффоро
23
Рами
5
Плестан
26
Дебюши
19
Эмерсон
7
Обраньяк
24
Мавуба
29
Кабай
7
Бастос
11
Фро
40
Жано
40
Кулибали
40
Кулибали
40
Жано
87
Миральяс
97
Ривьер
97
Ривьер
87
Миральяс
Остались в запасе
Сент-Этьен
Лилль
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
28
Дайсуке Мацуи
ЦП
17
Йоан Откер
ЦП
5
Себастьен Гракс
ЦФ
Главный тренер
Лоран Руссе
16
Людовик Бутель
ВР
25
Джерри Вандам
ПЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
10
Эден Азар
ЛВ
33
Роберт Виттек
ЦФ
9
Николя Фоверг
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
28
Дайсуке Мацуи
ЦП
17
Йоан Откер
ЦП
5
Себастьен Гракс
ЦФ
Остались в запасе
16
Людовик Бутель
ВР
25
Джерри Вандам
ПЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
10
Эден Азар
ЛВ
33
Роберт Виттек
ЦФ
9
Николя Фоверг
ЦФ
Главный тренер
Лоран Руссе
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Сент-Этьен - Лилль
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:55 (прямая)
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