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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Лилль
Лорьян - Лилль: обзор матча 02 мая 2009
Лорьян
02.05.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 34 тур
3 : 1
Завершен
Лилль
64'
М. Сиани
87'
Р. Саифи
90'
Ф. Абриэль
36'
Й. Кабай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Лилль
ГОЛ! 3:1!
Ф. Абриэль
Замена
О. Эволо
️️️️
Я. Мансури
ГОЛ! 2:1!
Р. Саифи
Замена
П. Фро
️️️️
Л. Обраньяк
Желтая карточка
Б. Жентон
Замена
М. Дебюши
️️️️
Й. Кабай
Замена
Р. Виттек
️️️️
Э. Азар
Желтая карточка
М. Бастос
ГОЛ! 1:1!
М. Сиани
Замена
Р. Саифи
️️️️
Я. Жуффре
Замена
М. Ваируа
️️️️
А. Айю
ГОЛ! 0:1!
Й. Кабай
Желтая карточка
А. Рами
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
16
Лионель Каппоне
ВР
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
31
Морган Амалфитано
ЦП
8
Ян Жуффре
ЦП
23
Язид Мансури
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Лилль
1
Грегори Малицки
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
18
Франк Берья
ЛЗ
5
Николя Плестан
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
10
Эден Азар
ЛВ
7
Людовик Обраньяк
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Лорьян
40
Альбан Жуанель
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
6
Жан Кальве
ЦЗ
5
Оскар Эволо
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
13
Рафик Саифи
ЦФ
19
Марама Ваируа
ЦФ
Лилль
16
Людовик Бутель
ВР
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
23
Грегори Таффоро
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
33
Роберт Виттек
ЦФ
9
Николя Фоверг
ЦФ
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
4-4-1-1
16
Каппоне
0
Жентон
21
Морель
13
Сиани
13
Жалле
31
Амалфитано
8
Жуффре
23
Мансури
7
Абриэль
24
Айю
9
Гамейро
4-5-1
1
Малицки
19
Эмерсон
5
Плестан
23
Рами
18
Берья
7
Обраньяк
29
Кабай
24
Мавуба
15
Бальмон
7
Бастос
10
Азар
8
Жуффре
13
Саифи
13
Саифи
8
Жуффре
23
Мансури
5
Эволо
5
Эволо
23
Мансури
24
Айю
19
Ваируа
19
Ваируа
24
Айю
29
Кабай
26
Дебюши
26
Дебюши
29
Кабай
10
Азар
33
Виттек
33
Виттек
10
Азар
7
Обраньяк
11
Фро
11
Фро
7
Обраньяк
Остались в запасе
Лорьян
Лилль
40
Альбан Жуанель
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
6
Жан Кальве
ЦЗ
32
Габриэль Обертан
ПП
16
Людовик Бутель
ВР
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
23
Грегори Таффоро
ЦЗ
9
Николя Фоверг
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
40
Альбан Жуанель
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
6
Жан Кальве
ЦЗ
32
Габриэль Обертан
ПП
Остались в запасе
16
Людовик Бутель
ВР
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
23
Грегори Таффоро
ЦЗ
9
Николя Фоверг
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Лорьян - Лилль
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Ален Хамер
(Люксембург)
Стадион:
Мустуар
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