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Жервиньо
Статистика
Жервиньо - статистика
Завершил карьеру
27 мая 1987 (39), Аньяма
#27 | Нападающий
179 см | 68 кг
Кот-д'Ивуар
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Греция. Суперлига 2022/2023
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Турция. Суперлига 2021/2022
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Кубок Африканских Наций 2008
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арис
11
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 14 тур
Левадиакос
1 : 1
21.12.2022
Арис
1' - 46'
Греция. Суперлига, 13 тур
ПАС
0 : 4
13.11.2022
Арис
1' - 79'
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
5 : 0
08.11.2022
ПАС Ламия
1' - 65'
33'
Греция. Суперлига, 11 тур
Атромитос
0 : 0
05.11.2022
Арис
Был в запасе
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
1 : 0
23.10.2022
Арис
1' - 63'
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
2 : 1
15.10.2022
Ионикос
1' - 67'
63'
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
0 : 2
09.10.2022
АЕК
57' - 90'
Греция. Суперлига, 6 тур
Волос
2 : 0
02.10.2022
Арис
73' - 90'
Греция. Суперлига, 5 тур
Арис
2 : 1
18.09.2022
Олимпиакос
87' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
Астерас
0 : 2
11.09.2022
Арис
Был в запасе
Греция. Суперлига, 3 тур
Арис
0 : 0
04.09.2022
ПАОК
81' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
Панетоликос
3 : 1
28.08.2022
Арис
73' - 90'
Греция. Суперлига, 1 тур
Арис
3 : 0
21.08.2022
Левадиакос
74' - 90'
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