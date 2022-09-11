Жервиньо - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Жерве Яо
|Фамилия
|Куасси
|Команда
|Арис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аньяма
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 мая 1987 (35 лет)
|Рост
|179
|Вес
|68
Стоимость:
€ 825
тыс
|Имя
|Жерве Яо
|Фамилия
|Куасси
|Команда
|Арис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аньяма
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 мая 1987 (35 лет)
|Рост
|179
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арис
|11
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.12.2022
|1' -46'
|Левадиакос (Левадия)
|1:1
|Арис (Салоники)
|13.11.2022
|1' -79'
|ПАС (Яннина)
|0:4
|Арис (Салоники)
|08.11.2022
|1' -65'
|Арис (Салоники)
|5:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|33'
|05.11.2022
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|0:0
|Арис (Салоники)
|23.10.2022
|1' -63'
|Панатинаикос (Афины)
|1:0
|Арис (Салоники)
|15.10.2022
|1' -67'
|Арис (Салоники)
|2:1
|Ионикос (Никея)
|63'
|09.10.2022
|57' -90'
|Арис (Салоники)
|0:2
|АЕК (Афины)
|02.10.2022
|73' -90'
|Волос (Волос)
|2:0
|Арис (Салоники)
|18.09.2022
|87' -90'
|Арис (Салоники)
|2:1
|Олимпиакос (Пирей)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|0:2
|Арис (Салоники)
|04.09.2022
|81' -90'
|Арис (Салоники)
|0:0
|ПАОК (Салоники)
|28.08.2022
|73' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|3:1
|Арис (Салоники)
|21.08.2022
|74' -90'
|Арис (Салоники)
|3:0
|Левадиакос (Левадия)