Статистика по турнирам

Греция. Суперлига 2022/2023 Лига конференций 2021/2022 Турция. Суперлига 2021/2022 Италия. Серия А 2020/2021 Италия. Серия А 2019/2020 Италия. Серия А 2018/2019 Италия. Серия А 2015/2016 Кубок Африканских Наций 2015 Лига чемпионов 2015/2016 Международный кубок чемпионов 2015 Италия. Серия А 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Чемпионат мира 2014 Италия. Кубок 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Кубок Африканских Наций 2013 Англия. Кубок 2012/2013 Англия. Кубок Лиги 2012/2013 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Кубок Африканских Наций 2012 Лига чемпионов 2012/2013 Emirates Cup 2011 Англия. Кубок 2011/2012 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Кубок Африканских Наций 2010 Лига Европы 2010/2011 Франция. Лига 1 2010/2011 Чемпионат мира 2010 Лига Европы 2009/2010 Франция. Лига 1 2009/2010 Кубок Африканских Наций 2008 Франция. Лига 1 2008/2009 Франция. Лига 1 2007/2008