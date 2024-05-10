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Джованни Крочата
Статистика
Джованни Крочата - статистика
Завершил карьеру
11 августа 1997 (29), Палермо
#21 | Полузащитник
174 см
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2023/2024
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Италия. Серия А 2020/2021
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лекко
36
2
2
13
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 38 тур
Лекко
2 : 3
10.05.2024
Модена
46' - 90'
59'
67'
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
4 : 1
05.05.2024
Лекко
1' - 64'
Италия. Серия В, 36 тур
Лекко
0 : 1
01.05.2024
Сампдория
67' - 90'
89'
Италия. Серия В, 35 тур
Парма
4 : 0
27.04.2024
Лекко
1' - 72'
Италия. Серия В, 34 тур
Лекко
1 : 2
20.04.2024
Венеция
1' - 82'
Италия. Серия В, 33 тур
Лекко
1 : 0
13.04.2024
Реджана 1919
1' - 90'
Италия. Серия В, 32 тур
Специя
1 : 1
06.04.2024
Лекко
1' - 84'
78'
Италия. Серия В, 31 тур
Лекко
1 : 1
01.04.2024
Циттаделла
1' - 90'
44'
Италия. Серия В, 30 тур
Асколи
4 : 1
17.03.2024
Лекко
1' - 90'
Италия. Серия В, 29 тур
Лекко
0 : 1
10.03.2024
Палермо
65' - 90'
Италия. Серия В, 28 тур
Зюйдтироль
1 : 0
02.03.2024
Лекко
1' - 90'
Италия. Серия В, 27 тур
Лекко
0 : 3
27.02.2024
Комо
46' - 90'
Италия. Серия В, 25 тур
Лекко
1 : 3
17.02.2024
Козенца
1' - 61'
27'
Италия. Серия В, 24 тур
Бари
3 : 1
10.02.2024
Лекко
1' - 61'
Италия. Серия В, 23 тур
Лекко
0 : 1
03.02.2024
Кремонезе
1' - 73'
Италия. Серия В, 22 тур
Феральписало
4 : 1
27.01.2024
Лекко
1' - 70'
Италия. Серия В, 21 тур
Лекко
1 : 3
20.01.2024
Пиза
1' - 58'
28'
Италия. Серия В, 20 тур
Катанцаро
5 : 3
12.01.2024
Лекко
1' - 90'
90'
Италия. Серия В, 19 тур
Лекко
2 : 1
26.12.2023
Зюйдтироль
1' - 90'
Италия. Серия В, 18 тур
Венеция
2 : 2
23.12.2023
Лекко
1' - 83'
Италия. Серия В, 17 тур
Лекко
2 : 3
17.12.2023
Тернана
1' - 90'
38'
Италия. Серия В, 16 тур
Сампдория
2 : 0
09.12.2023
Лекко
1' - 90'
90'
Италия. Серия В, 15 тур
Лекко
1 : 0
03.12.2023
Бари
1' - 90'
Италия. Серия В, 3 тур
Комо
0 : 0
28.11.2023
Лекко
1' - 90'
80'
Италия. Серия В, 14 тур
Кремонезе
1 : 0
25.11.2023
Лекко
1' - 90'
Италия. Серия В, 2 тур
Лекко
0 : 0
08.11.2023
Специя
1' - 90'
81'
Италия. Серия В, 12 тур
Реджана 1919
1 : 1
05.11.2023
Лекко
1' - 90'
Италия. Серия В, 11 тур
Палермо
1 : 2
29.10.2023
Лекко
1' - 79'
8'
Италия. Серия В, 1 тур
Пиза
1 : 2
24.10.2023
Лекко
1' - 86'
Италия. Серия В, 10 тур
Лекко
0 : 2
21.10.2023
Асколи
1' - 90'
16'
Италия. Серия В, 9 тур
Козенца
3 : 0
07.10.2023
Лекко
58' - 90'
68'
Италия. Серия В, 8 тур
Циттаделла
2 : 1
01.10.2023
Лекко
57' - 90'
Италия. Серия В, 7 тур
Лекко
1 : 2
26.09.2023
Феральписало
1' - 58'
Италия. Серия В, 6 тур
Модена
0 : 0
23.09.2023
Лекко
1' - 62'
Италия. Серия В, 5 тур
Лекко
0 : 2
16.09.2023
Брешиа
1' - 65'
34'
Италия. Серия В, 4 тур
Лекко
3 : 4
03.09.2023
Катанцаро
1' - 46'
38'
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