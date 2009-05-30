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Жульен Тудик
Статистика
Жульен Тудик - статистика
Завершил карьеру
19 декабря 1985 (40)
#14 | Нападающий
172 см | 70 кг
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кан
12
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Кан
0 : 1
30.05.2009
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Лион
3 : 1
23.05.2009
Кан
80' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Кан
2 : 0
16.05.2009
Сошо
74' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Ренн
1 : 0
13.05.2009
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Кан
3 : 1
02.05.2009
Ле Ман
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Кан
1 : 2
18.04.2009
Нанси
72' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Гавр
1 : 2
11.04.2009
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Ницца
2 : 2
21.03.2009
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Кан
0 : 1
14.03.2009
Лилль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Гренобль
2 : 1
07.03.2009
Кан
54' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Кан
0 : 1
01.03.2009
Марсель
72' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Нант
1 : 1
21.02.2009
Кан
66' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Сент-Этьен
3 : 2
07.02.2009
Кан
61' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
ПСЖ
2 : 0
31.01.2009
Кан
0' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Кан
2 : 2
18.01.2009
Монако
58' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Кан
0 : 1
20.12.2008
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Сошо
2 : 2
13.12.2008
Кан
83' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Кан
1 : 1
06.12.2008
Ренн
39' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Ле Ман
2 : 0
29.11.2008
Кан
1' - 60'
Франция. Лига 1, 15 тур
Кан
1 : 0
22.11.2008
Осер
79' - 90'
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