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    Конор Шонесси - статистика

    #35 | Полузащитник
    Имя Конор
    Фамилия Шонесси
    Команда Лидс
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 июня 1996 (26 лет)
    Рост 191
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лидс 6 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.01.2018 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:0 Лидс (Лидс)
    20.01.2018 Был в запасе Лидс (Лидс) 3:4 Миллуолл (Лондон)
    13.01.2018 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:0 Лидс (Лидс)
    01.01.2018 Был в запасе Лидс (Лидс) 0:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    30.12.2017 1' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 1:0 Лидс (Лидс)
    26.12.2017 Был в запасе Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 1:2 Лидс (Лидс)
    23.12.2017 Был в запасе Лидс (Лидс) 1:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    16.12.2017 Был в запасе Лидс (Лидс) 1:0 Норвич Сити (Норвич)
    09.12.2017 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:3 Лидс (Лидс)
    01.12.2017 Был в запасе Лидс (Лидс) 1:1 Астон Вилла (Бирмингем)
    25.11.2017 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 0:2 Лидс (Лидс)
    22.11.2017 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 4:1 Лидс (Лидс)
    04.11.2017 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 3:1 Лидс (Лидс)
    31.10.2017 Был в запасе Лидс (Лидс) 1:2 Дерби Каунти (Дерби)
    27.10.2017 Был в запасе Лидс (Лидс) 1:2 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    01.10.2017 Был в запасе Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 3:0 Лидс (Лидс)
    23.09.2017 1' -90' Лидс (Лидс) 3:2 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    13'
    16.09.2017 1' -90' Миллуолл (Лондон) 1:0 Лидс (Лидс)
    43'
    09.09.2017 Был в запасе Лидс (Лидс) 5:0 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    26.08.2017 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:2 Лидс (Лидс)
    19.08.2017 Был в запасе Сандерленд (Сандерленд) 0:2 Лидс (Лидс)
    15.08.2017 1' -90' Лидс (Лидс) 0:0 Фулхэм (Лондон)
    12.08.2017 Был в запасе Лидс (Лидс) 0:0 Престон (Престон)
    06.08.2017 64' -90' Болтон (Болтон) 2:3 Лидс (Лидс)
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