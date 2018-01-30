Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Конор Шонесси - статистика

Завершил карьеру
30 июня 1996 (30)
#35 | Полузащитник
191 см
Ирландия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лидс
6
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Халл Сити
0 : 0
30.01.2018
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Лидс
3 : 4
20.01.2018
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Ипсвич Таун
1 : 0
13.01.2018
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Лидс
0 : 0
01.01.2018
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
30.12.2017
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Бертон Альбион
1 : 2
26.12.2017
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Лидс
1 : 0
23.12.2017
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Лидс
1 : 0
16.12.2017
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 3
09.12.2017
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Лидс
1 : 1
01.12.2017
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Барнсли
0 : 2
25.11.2017
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вулверхэмптон
4 : 1
22.11.2017
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Брентфорд
3 : 1
04.11.2017
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Лидс
1 : 2
31.10.2017
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Лидс
1 : 2
27.10.2017
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
01.10.2017
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Лидс
3 : 2
23.09.2017
Ипсвич Таун
1' - 90'
13'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Миллуолл
1 : 0
16.09.2017
Лидс
1' - 90'
43'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Лидс
5 : 0
09.09.2017
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Ноттингем Форест
0 : 2
26.08.2017
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
19.08.2017
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Лидс
0 : 0
15.08.2017
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Лидс
0 : 0
12.08.2017
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Болтон
2 : 3
06.08.2017
Лидс
64' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Мбаппе повторил рекорд Платини в сборной Франции
13:28
Дуду: «При мне ЦСКА был хозяином «Спартака»
13:17
5
Сборная Грузии объявила о смене главного тренера
13:00
Инсайд о будущем Холанда в случае исключения «Ман Сити» из АПЛ
12:41
Орлов – об игроке «Спартака»: «В обороне совсем никакой»
12:30
3
Мостовой готов войти в тренерский штаб Аленичева и Титова, но при одном условии
12:07
7
Генич предрек чистки в клубе РПЛ
11:45
5
Пономарев – о прощальном матче Вагнера Лава: «Зачем так раболепствовать перед Западом?»
11:23
3
Фигу выбрал обладателя «Золотого мяча»: «Давайте отдадим ему, потому что у Месси их и так много»
11:11
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+