Конор Шонесси - статистика
#35 | Полузащитник
|Имя
|Конор
|Фамилия
|Шонесси
|Команда
|Лидс
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|191
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Конор
|Фамилия
|Шонесси
|Команда
|Лидс
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лидс
|6
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.01.2018
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:0
|Лидс (Лидс)
|20.01.2018
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|3:4
|Миллуолл (Лондон)
|13.01.2018
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:0
|Лидс (Лидс)
|01.01.2018
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|0:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|30.12.2017
|1' -90'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|1:0
|Лидс (Лидс)
|26.12.2017
|Был в запасе
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|1:2
|Лидс (Лидс)
|23.12.2017
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|1:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|16.12.2017
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|1:0
|Норвич Сити (Норвич)
|09.12.2017
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:3
|Лидс (Лидс)
|01.12.2017
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|1:1
|Астон Вилла (Бирмингем)
|25.11.2017
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|0:2
|Лидс (Лидс)
|22.11.2017
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|4:1
|Лидс (Лидс)
|04.11.2017
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|3:1
|Лидс (Лидс)
|31.10.2017
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|1:2
|Дерби Каунти (Дерби)
|27.10.2017
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|1:2
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|01.10.2017
|Был в запасе
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|3:0
|Лидс (Лидс)
|23.09.2017
|1' -90'
|Лидс (Лидс)
|3:2
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|13'
|16.09.2017
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|1:0
|Лидс (Лидс)
|43'
|09.09.2017
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|5:0
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|26.08.2017
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:2
|Лидс (Лидс)
|19.08.2017
|Был в запасе
|Сандерленд (Сандерленд)
|0:2
|Лидс (Лидс)
|15.08.2017
|1' -90'
|Лидс (Лидс)
|0:0
|Фулхэм (Лондон)
|12.08.2017
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|0:0
|Престон (Престон)
|06.08.2017
|64' -90'
|Болтон (Болтон)
|2:3
|Лидс (Лидс)