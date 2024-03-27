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Илья Скроботов
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Илья Скроботов - новости
Ислочь
6 июля 2000 (26)
#33 | Защитник
193 см | 88 кг
Россия
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Фото
Защитник, школьником забивавший за «Зенит» «Динамо», нашел новый клуб
23 января
4
Фото
«Амкал» подписал защитника, забивавшего в школьном возрасте за «Зенит» «Динамо»
2024.03.27 17:54
Скроботов покинул «Зенит». Он забивал победный гол в ворота «Динамо»
2023.01.08 18:30
1
Видео
Воспитанник «Зенита» Скроботов: «В 11-м классе забил «Динамо», а утром пошел в школу»
2022.01.11 13:15
8
Скроботов – после матча с «Аустрией»: «Мотивация была на высоком уровне. Иначе никак»
2019.03.23 21:47
4
Скроботов и еще три игрока «Зенита-2» поедут на первый сбор «Зенита»
2019.01.05 09:27
3
Скроботов может перейти из «Зенита» в «Анжи»
2018.12.17 15:55
5
Видео
Игроки «Зенита» поздравили Скроботова с совершеннолетием ударами по спине
2018.07.06 15:32
2
Каккоев, Скроботов и Плетнев полетели с «Зенитом» на матч с «Локомотивом»
2018.05.04 17:46
8
Манчини – о замене Скроботова: «Вы не видите ничего дальше своего носа»
2018.04.22 16:25
14
Манчини в матче с «Арсеналом» заменил 17-летнего Скроботова на 23-й минуте. В прошлом матче игрок забил победный гол
2018.04.22 14:30
43
Кокорин – о защитнике Скроботове: «Достойный нападающий растет. Когда-то и я забивал в 17 лет»
2018.04.19 18:16
22
Скроботов признан лучшим игроком матча против «Динамо». Он провел на поле шесть минут
2018.04.19 13:15
5
Силкин: «Если крыша у Скроботова не съедет, может, что-то из него и получится»
2018.04.19 11:05
5
Скроботов стал первым футболистом 2000-го года рождения, забившим в РФПЛ
2018.04.19 09:53
4
Фото
«Зенит» – о Скроботове: «Кто-то еще спит, а у кого-то прямо сейчас начинается урок биологии»
2018.04.19 09:16
9
Скроботов стал самым молодым игроком, забивавшим за «Зенит» в РФПЛ
2018.04.19 01:07
3
Манчини: «Скроботов? Я открыл молодого игрока. Хотя бы что-то хорошее сделал»
2018.04.18 23:05
13
Скроботов – после матча с «Динамо»: «Надо домой, завтра в школу»
2018.04.18 22:44
13
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