Скроботов признан лучшим игроком матча против «Динамо». Он провел на поле шесть минут 

Где его держали? Зенит всю вторую половину чемпа пыжится-пыжится, забить не могут, а тут на 6 минут вышел и, пожалуйста, победу принес. Не спекся бы от почестей. Ну 17 лет, ну забил гол, повезло. Чего расшумелись, то? Будем посмотреть через 2-3 года чего он стоит.
Болельщики «Зенита» признали защитника Илью Скроботова лучшим игроком матча 23-го тура чемпионата России против «Динамо» (2:1).
Игрок появился на поле на 88-й минуте встречи и забил победный гол на 93-й минуте.
17-летний Скроботов забил за «Зенит». Завтра он пойдет в школу
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— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 19 апреля 2018 г.