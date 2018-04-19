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    Скроботов признан лучшим игроком матча против «Динамо». Он провел на поле шесть минут 

    Болельщики «Зенита» признали защитника Илью Скроботова лучшим игроком матча 23-го тура чемпионата России против «Динамо» (2:1).

    Игрок появился на поле на 88-й минуте встречи и забил победный гол на 93-й минуте.

    17-летний Скроботов забил за «Зенит». Завтра он пойдет в школу


    Источник: ФК «Зенит»

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    19.04.2018 13:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4934

      polt 19 апреля 2018, 19:04

      Где его держали? Зенит всю вторую половину чемпа пыжится-пыжится, забить не могут, а тут на 6 минут вышел и, пожалуйста, победу принес. Не спекся бы от почестей. Ну 17 лет, ну забил гол, повезло. Чего расшумелись, то? Будем посмотреть через 2-3 года чего он стоит.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 апреля 2018, 17:47

      За дело!

      1
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      Рейтинг: +3282

      woyser 19 апреля 2018, 17:16

      Молодец мальчонка, добыл победу и показал дядькам, как надо биться до свистка. Удивительно то, что Манчини вообще выпустил его на поле.

      2
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 19 апреля 2018, 17:01

      СОВЕРШЕННО ВЕРНО !!!

      1
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 19 апреля 2018, 15:25

      Ну все завалили авансами парня...потеряли мы его...у нас как похвалят так все играть перестают... Вон где наш Месси то спартаковский кто нибудь знает?

      3
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