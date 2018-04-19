Скроботов признан лучшим игроком матча против «Динамо». Он провел на поле шесть минут 

Болельщики «Зенита» признали защитника Илью Скроботова лучшим игроком матча 23-го тура чемпионата России против «Динамо» (2:1).

Игрок появился на поле на 88-й минуте встречи и забил победный гол на 93-й минуте.

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