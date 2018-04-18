17-летний Скроботов забил за «Зенит». Завтра он пойдет в школу

Этот парень вошел в историю и впечатлил Манчини.

Всю весну Роберто Манчини ругает нападающих. Кокорин вылетел из-за травмы, а забивных игроков у «Зенита» больше не оказалось. В последних матчах немного проснулся Дриусси, но Заболотный по-прежнему молчит. В игре с «Динамо» Роберто Манчини совершил замену, которая характеризует его карьеру в российском футболе. И удивительно попал!

При счете 1:0 в пользу «Зенита» на поле вместо Дриусси вышел 17-летний защитник Илья Скроботов. Через пять минут «Зенит» пропустил и должен был скатать очередную скучную ничью, которая уменьшила бы шансы на попадание в Лигу чемпионов. Скроботов с этим не согласился и забил победный гол в добавленное время.

Так даже Иванович в лучшие годы не всегда прыгал:

twit text — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 18 апреля 2018 г.

Скроботов дебютировал в «Зените» еще на 90-й минуте первоапрельского матча с «Уфой» в возрасте 17 лет и 269 дней. Тогда он заменил Смольникова, а «Зенит» тоже победил. «Это была вынужденная мера. У нас не хватает футболистов», – рассказывал Манчини. Весь сезон воспитанник школы «Зенита» Скроботов играл за молодежную команду. В 14-ти матчах на его счету есть один гол в ворота молодежки «Урала».

Игра с «Динамо» стала всего второй для Скроботова в составе взрослого «Зенита». И сразу пришел всероссийский рекорд. Илья Скроботов – первый футболист 2000-го года рождения, который забил в российской Премьер-лиге. Он же оказался всего 25-м игроком в истории футбола в России, отметившимся голом до наступления совершеннолетия.

После матча с «Динамо» Роберто Манчини уже хвалил Скроботова и восхищался самим собой:

«Здесь я считаю, что заслуживаю некоторой похвалы. Хотя бы что-то хорошее я сделал. Я открыл молодого игрока, у которого есть потенциал стать ведущим защитником и «Зенита», и сборной России. Ему лишь в этом году исполнится 18 лет, на секундочку. Он даже не играл за «Зенит-2», он выступает за молодежную команду. Он, безусловно, талантлив, но еще молодой. Скроботову нужно много работать. У него большие перспективы в будущем. Кроме того, он – левша, что нечасто встречается среди центральных защитников».

Сам Скроботов скромно прокомментировал свое достижение. Изначально он вообще отказывался от интервью представителям «Зенита», потому что хотел поскорее пойти домой. Завтра защитнику нужно в школу на биологию и физику, а впереди у него экзамены. «Перед выходом на поле Манчини сказал, что нужно играть жестче. Волновался сильно, все-таки первая игра на родном стадионе. Выходил с настроем, чтобы отдать все на поле. В момент забитого мяча оторвался от защитника, подставил голову и мяч влетел в ворота», – рассказал Скроботов о своем дебютном выходе в домашнем матче.

twit text — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 18 апреля 2018 г.

Благодаря голу Скроботова «Зенит» все еще претендует на попадание в Лигу чемпионов. У зимнего новичка команды Антона Заболотного нет забитых мячей за клуб. От воспитанника «Зенита», которого Манчини тоже только зимой впервые взял на сбор с командой, уже получено больше пользы. Летом Роберто Манчини почти точно уйдет из «Зенита», но хотя бы одну хорошую вещь он уже сделал. Даже если Скроботов больше не покажет ничего хорошего.

Текстовый онлайн матча «Зенит» – «Динамо»