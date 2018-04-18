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    17-летний Скроботов забил за «Зенит». Завтра он пойдет в школу


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    Голосов: 14
    18.04.2018 22:50
    Этот парень вошел в историю и впечатлил Манчини.

    Всю весну Роберто Манчини ругает нападающих. Кокорин вылетел из-за травмы, а забивных игроков у «Зенита» больше не оказалось. В последних матчах немного проснулся Дриусси, но Заболотный по-прежнему молчит. В игре с «Динамо» Роберто Манчини совершил замену, которая характеризует его карьеру в российском футболе. И удивительно попал!

    При счете 1:0 в пользу «Зенита» на поле вместо Дриусси вышел 17-летний защитник Илья Скроботов. Через пять минут «Зенит» пропустил и должен был скатать очередную скучную ничью, которая уменьшила бы шансы на попадание в Лигу чемпионов. Скроботов с этим не согласился и забил победный гол в добавленное время.

    Так даже Иванович в лучшие годы не всегда прыгал:

    Скроботов дебютировал в «Зените» еще на 90-й минуте первоапрельского матча с «Уфой» в возрасте 17 лет и 269 дней. Тогда он заменил Смольникова, а «Зенит» тоже победил. «Это была вынужденная мера. У нас не хватает футболистов», – рассказывал Манчини. Весь сезон воспитанник школы «Зенита» Скроботов играл за молодежную команду. В 14-ти матчах на его счету есть один гол в ворота молодежки «Урала».

    Игра с «Динамо» стала всего второй для Скроботова в составе взрослого «Зенита». И сразу пришел всероссийский рекорд. Илья Скроботов – первый футболист 2000-го года рождения, который забил в российской Премьер-лиге. Он же оказался всего 25-м игроком в истории футбола в России, отметившимся голом до наступления совершеннолетия.

    После матча с «Динамо» Роберто Манчини уже хвалил Скроботова и восхищался самим собой:

    «Здесь я считаю, что заслуживаю некоторой похвалы. Хотя бы что-то хорошее я сделал. Я открыл молодого игрока, у которого есть потенциал стать ведущим защитником и «Зенита», и сборной России. Ему лишь в этом году исполнится 18 лет, на секундочку. Он даже не играл за «Зенит-2», он выступает за молодежную команду. Он, безусловно, талантлив, но еще молодой. Скроботову нужно много работать. У него большие перспективы в будущем. Кроме того, он – левша, что нечасто встречается среди центральных защитников».

    Сам Скроботов скромно прокомментировал свое достижение. Изначально он вообще отказывался от интервью представителям «Зенита», потому что хотел поскорее пойти домой. Завтра защитнику нужно в школу на биологию и физику, а впереди у него экзамены. «Перед выходом на поле Манчини сказал, что нужно играть жестче. Волновался сильно, все-таки первая игра на родном стадионе. Выходил с настроем, чтобы отдать все на поле. В момент забитого мяча оторвался от защитника, подставил голову и мяч влетел в ворота», – рассказал Скроботов о своем дебютном выходе в домашнем матче.

    Благодаря голу Скроботова «Зенит» все еще претендует на попадание в Лигу чемпионов. У зимнего новичка команды Антона Заболотного нет забитых мячей за клуб. От воспитанника «Зенита», которого Манчини тоже только зимой впервые взял на сбор с командой, уже получено больше пользы. Летом Роберто Манчини почти точно уйдет из «Зенита», но хотя бы одну хорошую вещь он уже сделал. Даже если Скроботов больше не покажет ничего хорошего.

    Текстовый онлайн матча «Зенит» – «Динамо»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Зенит»
    Рейтинг: 4 Голосов: 14
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +68

      LERDAV. 23 апреля 2018, 13:58

      LERDAV. НЕ заслуженная победа Зенита, это победа СУДЬИ!!!?? По делу Чистая ничья!!

      0
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      Рейтинг: -20

      xamz 21 апреля 2018, 12:47

      Болото с берегов нивы - днище.

      0
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 21 апреля 2018, 10:06

      Явная ошибка защитников- ТРИ защитника уходят с двум зенитовцами. Но выбранная позиция и удар -ХОРОШ! Успехов Илье !!!!!

      0
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      Рейтинг: +297

      АРИЕЦ2008 21 апреля 2018, 06:20

      Лишь бы голова не закружилась...Самое лучшее для него сейчас- это закрыть уши,чтобы не слушать медные трубы...Удачи парню

      1
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 19 апреля 2018, 21:21

      Парень показал своим сверстникам как нужно пользоваться предоставленным шансом, чтобы тебя заметили и оставили в основе главной команды!

      0
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      Рейтинг: +134

      korshun1977 19 апреля 2018, 20:00

      Мне кажется что пора дать дорогу молодым вместо 90 летних игнашевичей.

      3
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      Рейтинг: +616

      smersh45 19 апреля 2018, 17:23

      вот они свои звёздочки

      0
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      Рейтинг: +4028

      raritet 19 апреля 2018, 16:54

      Здесь можно по разному оценивать этот факт. На мой взгляд, это как бы намек судьбы-ПОРА ДЕЛАТЬ СТАВКИ НА МОЛОДЫХ ИГРОКОВ СВОЕЙ ШКОЛЫ. По крайней мере у них мотивация гораздо выше должна быть чем у аргентинцев, приехавших просто заработать денег и видящих Петербург как трамплинчик для перехода в европейские известные клубы.На мой вкус , так ни один из них меня не произвел впечатления нужного Зениту игрока. Мало того именно сейчас уже очевиден раскол между нашими и аргентинцами. Правы те , кто писали еще в том полугодии, что большое количество латиносов в одной команде ничего хорошего не принесет, кроме прибыли агентам и хорошей скидки при закупки этого неликвида оптом. Даешь Скроботов !!!

      0
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      Рейтинг: +932

      Untitled-1 19 апреля 2018, 14:07

      срочно в сборную!

      0
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 19 апреля 2018, 13:21

      Да,если звезду не словит! ))

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