Скроботов стал первым футболистом 2000-го года рождения, забившим в РФПЛ

В минувшую среду состоялся перенесенный матч 23-го тура российской Премьер-лиги, в котором «Зенит» принимал в Санкт-Петербурге «Динамо». Игра завершилась со счетом 2:1.

Победу сине-бело-голубым принес в компенсированное время защитник Илья Скроботов. Благодаря этому результату он стал первым футболистом 2000-го года рождения, забившим в Премьер-лиге. Стоит отметить, что это случилось во втором для него матче.