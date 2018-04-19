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    Скроботов стал первым футболистом 2000-го года рождения, забившим в РФПЛ

    В минувшую среду состоялся перенесенный матч 23-го тура российской Премьер-лиги, в котором «Зенит» принимал в Санкт-Петербурге «Динамо». Игра завершилась со счетом 2:1.

    Победу сине-бело-голубым принес в компенсированное время защитник Илья Скроботов. Благодаря этому результату он стал первым футболистом 2000-го года рождения, забившим в Премьер-лиге. Стоит отметить, что это случилось во втором для него матче.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.04.2018 09:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2390

      baden69 19 апреля 2018, 11:07

      Не надо столько внимания оказывать парню, пусть спокойно работает дальше. Этот гол пока ни о чем не говорит, забил - молодец, но нужно работать, чтобы выходить на поле почаще и в основе. Удачи Илье.

      3
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 19 апреля 2018, 11:01

      Удачи молодому игроку! Самое главное, чтобы развивался, а не загубил себя)

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 апреля 2018, 10:53

      молодец продолжай работать и только упорство и труд помогут вырасти в мастера

      2
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      Рейтинг: +98

      АХА 19 апреля 2018, 10:14

      Только оставьте его в покое, то щас вознесут до супер футболиста,

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