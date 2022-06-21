Илья Скроботов - статистика
#80 | Защитник
|Имя
|Илья
|Отчество
|Валентинович
|Фамилия
|Скроботов
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 июля 2000 (22 года)
|Рост
|193
|Вес
|88
Стоимость:
€ 175
тыс
|Имя
|Илья
|Отчество
|Валентинович
|Фамилия
|Скроботов
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 июля 2000 (22 года)
|Рост
|193
|Вес
|88
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.06.2022
|74' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:3
|Зенит (Санкт-Петербург)
|25.06.2022
|68' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:1
(2:4)п
|Зенит (Санкт-Петербург)
|21.06.2022
|77' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:1
(5:3)п
|Пари НН (Нижний Новгород)