Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Илья Скроботов - статистика

Ислочь
6 июля 2000 (26)
#33 | Защитник
193 см | 88 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Матчи за последние 30 дней
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Ислочь
2 : 1
13.09.2026
Гомель
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Ислочь
1 : 1
07.09.2026
Арсенал
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Днепр
0 : 0
30.08.2026
Ислочь
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ислочь
15
0
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Ислочь
2 : 1
13.09.2026
Гомель
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Ислочь
1 : 1
07.09.2026
Арсенал
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Днепр
0 : 0
30.08.2026
Ислочь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Ислочь
1 : 0
24.08.2026
Динамо Мн
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Динамо-Брест
1 : 2
16.08.2026
Ислочь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Барановичи
3 : 4
01.08.2026
Ислочь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Ислочь
3 : 1
12.06.2026
Нафтан
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Минск
1 : 1
29.05.2026
Ислочь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Ислочь
3 : 0
23.05.2026
Витебск
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Неман
0 : 1
15.05.2026
Ислочь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Гомель
2 : 0
08.05.2026
Ислочь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Арсенал
2 : 2
01.05.2026
Ислочь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Ислочь
2 : 1
26.04.2026
Днепр
1' - 90'
32'
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Динамо Мн
1 : 1
19.04.2026
Ислочь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Ислочь
0 : 1
09.04.2026
Динамо-Брест
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Инсайд о будущем Холанда в случае исключения «Ман Сити» из АПЛ
12:41
Орлов – об игроке «Спартака»: «В обороне совсем никакой»
12:30
Мостовой готов войти в тренерский штаб Аленичева и Титова, но при одном условии
12:07
4
Генич предрек чистки в клубе РПЛ
11:45
5
Пономарев – о прощальном матче Вагнера Лава: «Зачем так раболепствовать перед Западом?»
11:23
2
Фигу выбрал обладателя «Золотого мяча»: «Давайте отдадим ему, потому что у Месси их и так много»
11:11
1
Дзюбу пригласили в российский клуб: «Пускай приезжает!»
10:56
1
ВидеоДжорджина встретилась со второй ракеткой мира из Беларуси
10:07
«Для меня это загадка»: Генич удивлен, что клуб РПЛ не забрал Дзюбу
09:35
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+