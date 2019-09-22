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    Ромарио Бензар - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Ромарио
    Фамилия Бензар
    Команда Фарул
    Состав Основной
    Родной город Тимишоара
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 марта 1992 (30 лет)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лечче 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.12.2019 Был в запасе Брешиа (Брешиа) 3:0 Лечче (Лечче)
    30.11.2019 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 0:1 Лечче (Лечче)
    25.11.2019 Был в запасе Лечче (Лечче) 2:2 Кальяри (Кальяри)
    10.11.2019 Был в запасе Лацио (Рим) 4:2 Лечче (Лечче)
    03.11.2019 Был в запасе Лечче (Лечче) 2:2 Сассуоло (Сассуоло)
    26.10.2019 Был в запасе Лечче (Лечче) 1:1 Ювентус (Турин)
    20.10.2019 Был в запасе Милан (Милан) 2:2 Лечче (Лечче)
    29.09.2019 Был в запасе Лечче (Лечче) 0:1 Рома (Рим)
    25.09.2019 Был в запасе СПАЛ (Феррара) 1:3 Лечче (Лечче)
    22.09.2019 Был в запасе Лечче (Лечче) 1:4 Наполи (Неаполь)
    16.09.2019 Был в запасе Торино (Турин) 1:2 Лечче (Лечче)
    01.09.2019 1' -90' Лечче (Лечче) 0:1 Верона (Верона)
    26.08.2019 Был в запасе Интер (Милан) 4:0 Лечче (Лечче)
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