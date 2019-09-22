Ромарио Бензар - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Ромарио
|Фамилия
|Бензар
|Команда
|Фарул
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тимишоара
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 марта 1992 (30 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Ромарио
|Фамилия
|Бензар
|Команда
|Фарул
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тимишоара
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 марта 1992 (30 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лечче
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.12.2019
|Был в запасе
|Брешиа (Брешиа)
|3:0
|Лечче (Лечче)
|30.11.2019
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|0:1
|Лечче (Лечче)
|25.11.2019
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|2:2
|Кальяри (Кальяри)
|10.11.2019
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|4:2
|Лечче (Лечче)
|03.11.2019
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|2:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|26.10.2019
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Ювентус (Турин)
|20.10.2019
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:2
|Лечче (Лечче)
|29.09.2019
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|0:1
|Рома (Рим)
|25.09.2019
|Был в запасе
|СПАЛ (Феррара)
|1:3
|Лечче (Лечче)
|22.09.2019
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|1:4
|Наполи (Неаполь)
|16.09.2019
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:2
|Лечче (Лечче)
|01.09.2019
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|0:1
|Верона (Верона)
|26.08.2019
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|4:0
|Лечче (Лечче)