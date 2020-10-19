Витторио Париджини - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Витторио
|Фамилия
|Париджини
|Команда
|Комо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|180
|Вес
|73
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Витторио
|Фамилия
|Париджини
|Команда
|Комо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|180
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дженоа
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.12.2020
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|1:3
|Ювентус (Турин)
|30.11.2020
|81' -90'
|Дженоа (Генуя)
|1:2
|Парма (Парма)
|22.11.2020
|81' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:0
|Дженоа (Генуя)
|08.11.2020
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|1:3
|Рома (Рим)
|04.11.2020
|67' -90'
|Дженоа (Генуя)
|1:2
|Торино (Турин)
|01.11.2020
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:1
|Дженоа (Генуя)
|24.10.2020
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|0:2
|Интер (Милан)
|19.10.2020
|79' -90'
|Верона (Верона)
|0:0
|Дженоа (Генуя)