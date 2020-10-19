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    Витторио Париджини - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Витторио
    Фамилия Париджини
    Команда Комо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 марта 1996 (26 лет)
    Рост 180
    Вес 73
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дженоа 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.12.2020 Был в запасе Дженоа (Генуя) 1:3 Ювентус (Турин)
    30.11.2020 81' -90' Дженоа (Генуя) 1:2 Парма (Парма)
    22.11.2020 81' -90' Удинезе (Удине) 1:0 Дженоа (Генуя)
    08.11.2020 Был в запасе Дженоа (Генуя) 1:3 Рома (Рим)
    04.11.2020 67' -90' Дженоа (Генуя) 1:2 Торино (Турин)
    01.11.2020 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:1 Дженоа (Генуя)
    24.10.2020 Был в запасе Дженоа (Генуя) 0:2 Интер (Милан)
    19.10.2020 79' -90' Верона (Верона) 0:0 Дженоа (Генуя)
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