Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия В 2023/2024 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2019/2020 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Италия. Серия А 2016/2017