Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Бруно Мартелла
Статистика
Бруно Мартелла - статистика
Завершил карьеру
14 августа 1992 (34)
#87 | Полузащитник
184 см
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия В 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Кубок 2018/2019
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Феральписало
29
1
3
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 34 тур
Феральписало
2 : 5
20.04.2024
Комо
Был в запасе
Италия. Серия В, 33 тур
Пиза
2 : 1
13.04.2024
Феральписало
1' - 90'
Италия. Серия В, 32 тур
Феральписало
2 : 2
06.04.2024
Козенца
1' - 90'
Италия. Серия В, 31 тур
Кремонезе
0 : 1
01.04.2024
Феральписало
1' - 90'
Италия. Серия В, 30 тур
Феральписало
1 : 2
16.03.2024
Парма
1' - 90'
Италия. Серия В, 29 тур
Модена
2 : 3
09.03.2024
Феральписало
1' - 90'
34'
Италия. Серия В, 26 тур
Феральписало
0 : 1
24.02.2024
Асколи
1' - 90'
Италия. Серия В, 25 тур
Бари
1 : 0
17.02.2024
Феральписало
1' - 90'
Италия. Серия В, 24 тур
Феральписало
1 : 2
10.02.2024
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия В, 23 тур
Реджана 1919
1 : 1
03.02.2024
Феральписало
1' - 90'
Италия. Серия В, 22 тур
Феральписало
4 : 1
27.01.2024
Лекко
1' - 90'
10'
28'
Италия. Серия В, 21 тур
Феральписало
3 : 0
20.01.2024
Катанцаро
1' - 90'
Италия. Серия В, 20 тур
Зюйдтироль
1 : 0
13.01.2024
Феральписало
1' - 90'
34'
Италия. Серия В, 19 тур
Феральписало
2 : 2
26.12.2023
Венеция
1' - 90'
Италия. Серия В, 18 тур
Сампдория
2 : 3
23.12.2023
Феральписало
1' - 90'
Италия. Серия В, 17 тур
Феральписало
1 : 0
16.12.2023
Кремонезе
1' - 90'
Италия. Серия В, 16 тур
Тернана
1 : 0
09.12.2023
Феральписало
1' - 90'
Италия. Серия В, 15 тур
Феральписало
0 : 1
02.12.2023
Циттаделла
1' - 90'
Италия. Серия В, 14 тур
Комо
2 : 1
25.11.2023
Феральписало
1' - 90'
Италия. Серия В, 13 тур
Феральписало
3 : 3
11.11.2023
Бари
1' - 90'
Италия. Серия В, 12 тур
Козенца
1 : 1
04.11.2023
Феральписало
1' - 90'
77'
Италия. Серия В, 11 тур
Феральписало
0 : 3
28.10.2023
Реджана 1919
70' - 90'
Италия. Серия В, 9 тур
Брешиа
1 : 1
06.10.2023
Феральписало
1' - 90'
13'
Италия. Серия В, 8 тур
Феральписало
1 : 2
30.09.2023
Специя
1' - 90'
Италия. Серия В, 7 тур
Лекко
1 : 2
26.09.2023
Феральписало
1' - 90'
54'
Италия. Серия В, 6 тур
Феральписало
0 : 1
23.09.2023
Пиза
1' - 89'
Италия. Серия В, 5 тур
Феральписало
1 : 1
16.09.2023
Модена
1' - 90'
Италия. Серия В, 4 тур
Палермо
3 : 0
02.09.2023
Феральписало
1' - 90'
Италия. Серия В, 3 тур
Асколи
3 : 0
29.08.2023
Феральписало
Был в запасе
Италия. Серия В, 2 тур
Феральписало
0 : 2
26.08.2023
Зюйдтироль
1' - 90'
Италия. Серия В, 1 тур
Парма
2 : 0
20.08.2023
Феральписало
1' - 85'
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Кузяев вновь в РПЛ, увольнение в «Локомотиве», «Сити» грозит лишение трофеев и понижение и другие новости
01:02
Умер судья, работавший на финале Кубка России и 73 матчах чемпионата России
00:30
Сборные Украины и Венгрии подрались во время матча
00:08
Губерниев отреагировал на странный поступок Соболева в сборной России
Вчера, 23:58
Лига наций. Зидан начал с Францией с победы в Турции (1:0), Италия Манчини проиграла (0:2)
Вчера, 23:49
Фото
Спартаковца Максименко признали лучшим вратарем сезона РПЛ
Вчера, 23:16
1
Экс-спартаковец забил за сборную Либерии
Вчера, 22:58
1
Определены три тренера РПЛ, которых необходимо уволить
Вчера, 22:45
2
Клубам РПЛ предложили пьющего тренера, игравшего в АПЛ
Вчера, 22:29
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+